高雄6旅店遭砸「垃圾大便滿地+牆壁潑湯」　現場慘況曝

▲高雄6旅店遇到不明住客「惡意砸店」，房內慘狀畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市發生不明住客「惡意砸店」的怪事，他們入住飯店之後，大肆破壞砸壞飯店房間內的擺設、地上丟滿便當飯菜餅乾屑、牆上潑湯汁飲料，浴室旁的地毯上還有疑似大便的物體，造成飯店業者損失慘重。羅姓嫌犯落網後，他入住飯店和惡搞房間的現場畫面，也陸續曝光。

高雄市有旅宿業者向《ETtoday新聞雲》投訴，6日有住客在退房之後，旅宿人員進入房間內打掃，眼前的一幕卻是非常傻眼，因為裡面感覺是被惡意砸店，宛如戰場過後，讓他們損失慘重。而住客入住時填寫的旅客登記表，在姓名部分還特意寫自己是「佛祖」。

▲旅客登記表上面，入住者姓名還填上「佛祖」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

旅宿人員進房後看到慘狀，房間地毯、牆壁、玻璃都遭破壞，地上散滿便當的飯菜以及零食屑，靠近浴室的地毯上還有大便，牆壁整片都是被湯汁飲料潑灑的痕跡，電視玻璃也有不明的物體殘留在上面。另間旅店則是熱水瓶被丟在浴室，電視相關設備遭破壞，床單枕頭等物品亂丟散落在地板以及櫃子上。

據他了解，目前高雄市總共有6家旅店也遭受同樣待遇，他怒轟根本就是「住一家砸一家」，也因為有6家不同旅店被破壞，所以根本就是不單純的恩怨問題，他不排除可能是「隨機犯案」。現在接近年底，高雄市又舉辦很多活動要吸引外地客來，一時間要修復房間，恐怕也不太容易。

▲其中一間旅宿業者的房內慘狀曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）