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社會 社會焦點 保障人權

女粉奔高雄追星卻遭酒後硬上！　惡男瞎扯「張腿後自然發生」

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子到高雄參加蕭敬騰演唱會，卻在飯店遭男性友人性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

一名加油站女員工小琳（化名）到高雄參加蕭敬騰演唱會，在飯店酒後昏睡時卻遭陳姓友人性侵得逞；陳男雖稱是小琳主動要他幫忙按摩，接著自行褪去內衣後張開雙腿，「自然」發生性行為，但高雄高分院不採信辯詞，依乘機性交罪判處3年4月。可上訴。

判決指出，小琳為了參加2019年1月蕭敬騰在高雄的演唱會，獨自開車南下，陳男得知此事後也向雇主請假，搭高鐵與小琳見面打算一同前往。

21日晚上9時許，2人在夜市吃完飯後，回到飯店繼續飲酒聊天，小琳不勝酒力開始昏睡，隔日凌晨4時許，小琳因身體莫名晃動而醒來，卻發現陳男正在性侵自己，嚇得踹開對方，立即報警處理。

審理時陳男辯稱，當晚小琳主動要他幫忙按摩，自行解開內衣鈕扣後，正面抱住他並張開雙腿，雙方於自然情境下發生關係，過程約2至3分鐘，小琳一直都是清醒的。

小琳表示，在加油站工作時正好認識擔任司機的陳男，但2人僅是普通朋友，沒有交往過，也沒有想發展朋友以上的關係，更沒有預期、同意及暗示欲與對方發生性行為。

法官認為，小琳雖與陳男同處一室聊天喝酒，然小琳意識清醒時，並未同意發生性行為，且事發後小琳出現躁鬱症復發、自傷等行為，不採信陳男辯詞，二審考量陳男至今未與小琳達成和解，嚴重侵害其身心及性自主權，維持一審量刑，判處3年4月，全案仍可上訴。

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