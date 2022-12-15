高雄男欠酒店27萬仍上門　被小姐問一句氣炸「凌晨街頭開扁」

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄市前金區七賢二路、自立一路口15日凌晨傳出酒後打架滋事，警方獲報後，立刻出動快打警力，將4名男女帶回派出所。經了解，郭姓酒客多次賒帳，積欠酒館27萬元，結果當天上門消費時，遭店內小姐追問還款事宜，大為不滿，雙方才爆發口角。

新興分局前金分駐所於15日凌晨2點20分接獲民眾報案，前金區七賢二路某酒館外有糾紛滋事，立即派遣巡邏警組及快打警力。警方到場時，雖已無滋事或脫序情事，但依現場跡象，仍將4名男女帶返所調查。

▲警方出動快打部隊，將郭姓酒客在內等4名男女帶回調查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，43歲郭姓男酒客多次到酒館消費，陸續向店家賒帳及私人借款共計27萬餘元。案發時，在店內任職的50歲潘姓女子見郭男又來消費，便詢問賒帳還款事宜，不料郭男一聽不悅，雙方發生口角，另外2名店內男員工見狀介入，最後演變為肢體拉扯，所幸4人僅輕微擦挫傷，並無大礙。

4人被帶回派出所後，均不提告，因此警方訊後依違反《社會秩序維護法》移送裁處。新興分局重申，絕不容許滋事等破壞治安行為，民眾如有任何債務問題，應理性尋求法律途徑解決，若有任何違法、違序行為，警方絕對嚴正依法執法、決不寬貸。

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