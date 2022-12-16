豬隊友！神車窗外「掛1條腿」還喊救命...驚動警網　2男下場慘了

▲有路人發現，轎車車窗伸出一隻腳，還大喊「救命」趕緊報警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方獲報，一部自小客車行經三民區鼎力路，突然有男子的腳伸出左後車窗，還大喊「救命」。警方調閱監視器，攔到該部車輛，車上2人稱當時正在玩鬧，不過警方在車上查獲到毒品愷他命刮盤1個、西瓜刀2把，訊後依社會秩序維護法函送裁罰。

警方獲報，15日下午4點多，一部被稱「神車」的黑色Toyota Altis，由三民區鼎力路南往北行駛，沒想到左後車窗竟突然伸出一條男子的腳，還大喊「救命」，隨即就被拉回，有路人目擊過程，擔心是挾持事件，隨即報警處理。

▲警方1個多小時後圍捕到該部車輛，2人稱當時在嬉鬧。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方不敢大意，成立專案小組，並沿線調閱監視器，1個小時後於三民區大順二路、建工路口發現該部車輛，警方出動快打部隊圍捕到案。當時車上有23歲的陳姓駕駛、16歲的周姓乘客，陳男直呼「那是他在玩，把腳伸出去」。

警方將人帶回派出所釐清狀況，經了解，2人是朋友關係，從仁武開車到市區找朋友，周男表示，當時把腳跨在後車窗喊「救命」，隨即就把腳收回，單純覺得好玩而已，兩人純屬嬉鬧，沒有妨害自由的情況。

▲警方於車內搜出愷他命刮盤1個、西瓜刀2把。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過這樣的舉動不僅害慘自己，還成了豬隊友，因為警方在車內查獲第3級毒品愷他命刮盤1個、西瓜刀2把。警方訊後將依社會秩序維護法，函請高雄地方法院簡易庭偵辦；另外，陳男將於尿液送驗後，依毒品危害防制條例送辦。