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麥當勞套餐貴10元！他卻心死嘆「還好啦」　1理由讓全場哭了

▲▼麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）

▲麥當勞宣布喊漲。（圖／業者提供）

記者朱祖儀／綜合報導

速食品牌龍頭「麥當勞」宣布12月21日凌晨0時起調整菜單和部分產品價格，網友得知後隨即哀鴻遍野。不過臉書粉專「還我焦糖奶茶！」卻對漲價不以為意，指出「能用錢買到的都還好啦」。文章一出隨即讓不少網友感到難過，且懷念起麥當勞停售的品項。

台灣麥當勞表示，因考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起調整菜單與部分產品價格，其中主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

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不少網友都無法接受麥當勞再次漲價的消息，但粉專「還我焦糖奶茶！」卻在臉書發文感嘆，「漲價還好啦，能用錢買到的都還好啦…失去過，你就懂」，言語中能感覺到仍相當懷念焦糖奶茶。

文章曝光後隨即引起共鳴，網友表示「剛看到麥當勞新聞，也是馬上想到還我焦糖奶茶」、「之前麥當勞的奶茶好喝，現在的奶茶喝過不想再喝」、「漲價我可以，只求焦糖奶茶回來」、「拜託，漲價的焦糖奶茶我也願意買」、「到底焦糖奶茶什麼時候要回來，人生好無趣」，還有不少人PO出哭臉的表情符號，就連高雄市議員黃捷也在下方留言「真的，好懷念焦糖奶茶」。

▲▼麥當勞之戰。（圖／記者謝盛帆攝）

▲不少人懷念起麥當勞停售品項。（圖／記者謝盛帆攝）

另外，也有人懷念起其他停售品項，表示「想念芝麻口味的冰炫風」、「香草奶昔、米漢堡呢」、「還我搖搖薯條」、「我要奶昔回來就好」、「巧克力奶昔跟巧克力聖代」。

麥當勞漲價消息一出，外界也相當關心其餘速食品牌是否也會跟進。對此，肯德基、漢堡王皆低調表示目前內部正在謹慎評估中；摩斯漢堡回應目前無漲價計劃，但確實有成本壓力，正在評估中；SUBWAY則說，目前沒有漲價規劃。

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