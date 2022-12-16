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麥當勞調漲「1+1」移除必點飲品　網友崩潰喊：還我！

記者黃翊婷／綜合報導

速食品牌「麥當勞」宣布自12月21日凌晨0時起，調整菜單與部分產品價格，其中銅板輕鬆點的部分，白區品項的小杯玉米湯被移除，讓許多網友感到很可惜，還有人在網路論壇「Dcard」PO文，難過表示「還我玉米湯」、「1+1的玉米湯是必點的耶」。

▲▼麥當勞（圖／記者劉維榛攝）

▲麥當勞宣布套餐調漲10元。（資料照／記者劉維榛攝）

台灣麥當勞表示，因考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起調整菜單與部分產品價格，其中，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意思是只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

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另外，銅板輕鬆點的部分也有變動，紅區品項雖然維持不變，但白區品項移除了小杯玉米湯。

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

▼▲麥當勞最新價格表。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

消息傳開後掀起大眾熱烈討論，大多數網友都覺得移除銅板輕鬆點的玉米湯很可惜，還有人在「Dcard」PO文，難過表示「麥當勞又漲價了，還我玉米湯」，就連最喜歡的大薯也從58元漲到65元。

其他人也紛紛留言附和，「每次都點3個1+1，其中1個一定要玉米湯」、「1+1的玉米湯是必點的耶」、「好難過，這樣很難喝到玉米湯了」、「真的假的啦，還想說套餐沒有影響到我，結果玉米湯嚴重影響耶，怎麼這樣」、「我也都這樣點，哭啊玉米湯」。

不過，也有部分網友緩頰道，玉米湯只是被從銅板輕鬆點的搭配中移除，不是停賣了，買套餐一樣還是可以換成玉米湯，或者也可以使用甜心卡，「有甜心卡就沒問題啦」。

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