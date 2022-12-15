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台南勞工局創新推動　職業健康與安全準則計畫

▲台南市勞工局為鼓勵企業永續報告書依GRI 403職業健康與安全準則揭露，與國立成功大學合作，自7月起執行「GRI 403職業健康與安全準則揭露實務推廣」計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局為鼓勵企業永續報告書依GRI 403職業健康與安全準則揭露，與國立成功大學合作，自7月起執行「GRI 403職業健康與安全準則揭露實務推廣」計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為鼓勵企業永續報告書依GRI 403職業健康與安全準則揭露，打造尊嚴、友善、健康與快樂的工作環境，2022年特別與國立成功大學合作，自7月起執行「GRI 403職業健康與安全準則揭露實務推廣」計畫。

勞工局不僅設計問卷調查台南市企業推動現況，由專家參酌開發GRI 403準則，並遴選兩家企業試辦導入，同時辦理宣導會廣為推廣，透過系統性的推動，協助企業有效地將GRI 403準則融入永續報告，以落實職業健康與安全，創造永續發展的優質勞動環境，落實市長黃偉哲打造「希望家園」之願景。

勞工局局長王鑫基表示，健康安全勞動力是企業永續發展的關鍵，勞工局職安健康處自成立後，即與各界合作，聯手推動多項促進勞工健康創新作為，例如與職安署南區勞工健康服務中心簽訂健康促進伙伴關係，2020年共同首創推動所轄工業區免費健康駐點服務，並於2022年3月擴大服務對象至移工，並採同步翻譯，提供移工個人免費健康服務。又如首創與南市15家優質企業簽署健康伙伴，透過輔導、宣導及經驗交流分享等，共同提升健康勞動力，相關推動成果亦於今年獲得台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎「健康城市類」銀獎的肯定。

今年持續創新，結合成功大學自7月起推動「GRI 403職業健康與安全準則揭露實務推廣」計畫，並於11月完成相關工作內容，引導企業重視職業健康與安全，落實職場健康勞動力永續發展。

計畫主持人成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授蔡朋枝表示，企業追求獲利亦要兼顧社會企業責任，金管會規定自2023年開始，實收資本額達20億元的上市櫃公司，需編制和申報永續報告書，主動揭露自身在財務以外其他面向的執行報告，而GRI即是企業如何揭露的國際準則。

為協助南市企業了解GRI 403準則，執行團隊設計問卷針對台南市勞工人數300 人以上之製造業編製永續報告書現況進行調查，調查共回收有效問卷100份，結果發現共58個廠區有撰寫永續報告書，其中50個已依GRI 403準則揭露，另有撰寫永續報告書中近5成廠區為邀請外部專家協助，再由內部人員自行撰寫，近4成廠區則由企業內部自行撰寫完成。

為協助企業將GRI 403融入永續報告中，執行團隊邀請相關領域專家召開專家會議，開發GRI403職業健康與安全準則參考指引及範例，並遴選兩家食品製造業試辦導入，後續再辦理宣導會廣為推廣專家開發之參考指引及範例，經了解，近9成參與宣導會之事業單位認為宣導會內容有助於企業將 GRI 403 導入永續報告書，顯示計畫推動已有階段性成果。

▲台南市勞工局為鼓勵企業永續報告書依GRI 403職業健康與安全準則揭露，與國立成功大學合作，自7月起執行「GRI 403職業健康與安全準則揭露實務推廣」計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基補充表示，勞工局職安健康處運用創新策略，守護勞工安全與健康，今年除結合成功大學推動「GRI 403職業健康與安全準則揭露實務推廣計畫」外，協助企業提升職場安全衛生自主管理水準，亦創新推動職安教育扎根校園，前往校園辦理多元工安體感活動，並邀請學生參訪大型公共工程，藉此即早培養學生對未來即將接觸之職場環境危害辨識及預防能力。相關成果獲勞動部肯定並具成效，111年獲勞動部「勞動檢查機構年度績效考評」甲等肯定，勞工局職安健康處將持續努力，保障勞權及職場安全健康，打造台南成為勞工「安全工作 安心工作」的希望家園。

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