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台東縣環保局推減塑校園　設計專屬離島特色圖騰環保杯

▲台東環保局推動減塑校園，設計專屬離島特色圖騰環保杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東環保局推動減塑校園，設計專屬離島特色圖騰環保杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局推動「減塑校園」活動，特別舉辦綠島、蘭嶼校園環保杯LOGO設計繪圖比賽，讓學生以「校園環保」為主題，設計專屬於綠島、蘭嶼的特色圖騰，並將榮獲特優獎項的作品，以雷雕方式印製於杯身，製作出獨一無二充滿的離島校園環保杯，供綠島、蘭嶼的學生使用。

▲台東環保局推動減塑校園，設計專屬離島特色圖騰環保杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，舉辦校園環保杯LOGO繪圖設計比賽，鼓勵學生設計屬於自己土地的校園環保杯，期望學生能藉由比賽過程，探討垃圾減量、保護環境的生活理念，2個離島獲獎作品不約而同將島嶼的形狀融入設計中。

▲台東環保局推動減塑校園，設計專屬離島特色圖騰環保杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

其中，蘭嶼校園環保杯LOGO以飛魚背負蘭嶼島，展翅飛翔在盾型海面上，表達孩子守護海洋愛護小島的設計理念；綠島校園環保杯LOGO則是代表綠島特色的「火燒島」，學生把自己對家鄉的印象化為圖案，將他們設計的LOGO銘刻於校園環保杯上，深具意義且實用美觀，收到這樣特別的禮物，學生表示有時會忘記帶水杯上課，現在學校裡就有環保杯可以用很方便，LOGO圖案很好看，用起來特別開心，同時能保護海洋、愛惜綠島。

環保局進一步說明，透過推動校園環保杯的過程，讓學生不再依賴一次性產品帶來的便利，大大減少拋棄式廢棄物的產生，從日常生活中習慣自備環保用品，鼓勵各界一起響應減塑、減廢行動，凝聚多元環保量能，實踐環保理念新生活。

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