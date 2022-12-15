台東2023形象月曆　「撕下台東風景」寄親友很文藝

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府2023年推出全新月曆《台東慢遊TAITUNG SLOW POST》，15日由縣長饒慶鈴於台東設計中心向外界公布，饒慶鈴表示，此次月曆分為桌曆與掛曆2種款式，桌曆結合明信片設計，邀請民眾將月曆中台東風景撕下，蓋上郵章後寄出，與朋友們循著每個月份的藝文腳步，一起慢遊台東；包裝採包裹形式，搭配漫遊原子筆，期待您收到包裹後，記錄台東一路上的旅程與風景。

饒慶鈴提到，台東設計中心除了推出形象月曆，今年也設計小一新生美感護脊書包、為熱氣球嘉年華活動做形象識別再設計，並舉辦首屆指標性設計獎「Action Taitung Award」，發掘台東具影響力的事件、單位或個人，「台東慢波計畫」更在這個月榮獲2022金點設計獎。

文化處說明，2023年台東形象月曆由台東縣政府出版、台東設計中心執行設計，以《台東慢遊TAITUNG SLOW POST》為題，開篇的1月份以「台東第一道曙光」作為1年的開展；緊接2月份帶領大家走入金樽海灘，感受「江賢二藝術園區」的創作夢土；3月份則是以家戶為庭院「藝術下鄉」揭開序幕，把藝術帶入日常生活中；年中開始，從8月份可以沿著台9線公路欣賞「南迴藝術季」的地景藝術；12月在知本溫泉街區的「台東光祭」開啟台東第一個國際級聲光藝術節，藉由每個月份的在地圖案意象與活動影像紀實，感受不一樣的文化風土，探索多元的藝文面貌。

台東形象月曆以「桌曆」與「掛曆」2種款式呈現，可置放又能懸掛，期待更能滿足使用者需求，提升月曆在現代生活的實用性，「掛曆」在翻頁的正反摺頁隱藏特別的巧思，正面應對當月代表性的藝文活動介紹，反面則可以一窺與地方互動的日常玩法與小撇步。