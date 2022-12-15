睽違6年！台鐵再推「屏味便當2.0版」　萬巒豬腳入菜限定2地開賣

▲台鐵推屏味便當，萬巒豬腳入菜。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

睽違6年，台鐵再推人氣「屏東萬巒豬腳便當2.0版」，配合台鐵潮州觀光機廠鐵道文化園區啟用，台鐵再推出「屏味便當」，萬巒豬腳入菜，限定鐵道文化園區、屏東車站台鐵便當店等2地開賣，每份售價130元。

台鐵105年曾推出高雄限定台鐵萬巒豬腳便當，至今許多旅客仍相當懷念該款屏東風味特色便當。祝台鐵潮州觀光機廠鐵道文化園區啓用，高雄鐵路餐廳支持在地農特產再研發「屏味便當」，特選屏東名產萬巒豬腳為主菜，融入屏東在地食材。

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台鐵表示，萬巒豬腳便當將於12月17日分別在潮州觀光機廠鐵道文化園區內一日活動限定特賣，以及屏東車站台鐵便當店舉辦期間限定販售，自11時起開賣，售價130元，限量供應。

2.0版萬巒豬腳「屏味便當」，主菜選用Q彈滷豬腳，台鐵表示，滷豬腳富含膠原蛋白，是Y、Z世代年輕網美族群的最愛，也是老饕心頭好。便當更結合屏東各區域在地盛產食材，副菜為東港鮪魚香腸。配菜結合屏東在地特色食材，將恆春的鹹鴨蛋及車城的洋蔥製成金沙炒洋蔥。便當也融入屏東客家風味客家小炒及炒油菜。

米飯則使用萬丹紅豆加入台灣國產良質米烹煮成紅豆飯，台鐵表示，紅豆飯具有慶祝意向，祝賀潮州觀光機廠順利開幕，帶動附近商機。