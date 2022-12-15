節目來賓都喊123！他爆王世堅麥克風試音「忘不了柯文哲」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

北市議員王世堅個人風格強烈，是性情中人，還多次被網友大讚「真男人」。筆名「人渣文本」的學者周偉航14日發文，分享他去錄節目時，當時執行導演請來賓測試麥克風，他和其他名嘴紛紛以「一二三」試音，結果王世堅卻爆出一句「柯文哲下台」，讓他忍不住把段小插曲記錄下來，笑翻眾人。

周偉航在粉專「特急件小周的人渣文本」發文，PO出一段錄節目前的現場對話：

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FD（Floor Director，執行導演）：請來賓測試麥克風。

人渣文本：一二三四五六七，聽得到我的聲音嗎？

其他名嘴：大家好，一二三一二三。

王世堅：柯文哲下台。

聽到王世堅爆出這一句，周偉航忍不住用hashtag笑呼，「#真的」、「#只剩十天有效留此紀念」。對此，台北市長柯文哲前幕僚柯昱安還現身留言，「我可以證實是真的，節目碰到他，還勸我回頭是岸。」

貼文一出，網友們都笑翻，「這就是真愛」、「真的要下台了啊！哈哈哈哈」、「愛死堅哥」、「笑死」、「小周老師這樣消遣民進黨的良心，很不厚道」、「真的要下台惹（了）」。據悉，2022年九合一大選結束後，當選人於2022年12月25日就職，這也意味著柯文哲即將卸任台北市長。