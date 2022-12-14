高虹安黨內會議罵謝立功？　柯文哲：聽起來是陳述事實「滿正常的」

▲台北市長柯文哲14日視察市定古蹟「台北工場」修復工程。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安詐領國會助理費風波延燒，外傳高虹安不向黨內人士透露調查進度，黨內高層回答問題也有極大反彈，甚至曾於黨內會議責罵秘書長謝立功不應發言。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，自己聽起來就是陳述一個事實。

柯文哲14日視察市定古蹟「台北工場」修復工程，外傳高虹安在內部會議譴責謝立功，柯文哲表示，這種東西就是無限擴大，他聽起來對方也許是在討論，「我聽起來滿正常的，什麼叫譴責⋯這實在是⋯到底是爆料人有問題，還是媒體下標有問題？」

媒體追問當下情形？柯文哲提及，自己在場，但聽起來就是陳述一個事實，滿正常的，不過也不需要在此陳述給外界聽，「人家說在野黨監督執政黨，我們這個在野黨天天被人監督，實在太奇怪了。」

針對時任民眾黨區域立委候選人敖博勝踢爆，2020年選舉前，前黨祕書長張哲揚曾要求他簽署捐出10％薪水承諾書？柯文哲回應，民眾黨成立後慢慢建立制度，其中有一個叫「職務捐」，如果到哪個職務等級就得募款多少元，每個黨都有，「我就覺得很奇怪，這不是很正常的嗎？為什麼要講的好像⋯」

柯文哲說，例如黨主席一年要募150萬元，每個職務都要有一個募款額，這是每個政黨都有的東西。

至於高雄也傳出簽切結書，柯文哲稱，以後用職務捐的表格處理即可，什麼職務、一年要募多少，用一個職務表便解決，「那都是以前的東西，以前還沒制度，現在有比較完整的制度了。」