備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

記者袁茵／台北報導

即將卸下台北市長職務的柯文哲，預計先回台大醫院任職並辦理退休，便投入2024總統大選，外傳柯文哲已經成立基金會備戰，對此柯文哲14日表示，自己已拜託李文宗處理，但目前不曉得進度到哪，但重大選舉還是要雇人，否則怎麼打選戰？

▲台北市長柯文哲14日視察市定古蹟「台北工場」修復工程。（圖／記者袁茵攝）

被視為有意角逐總統大位者必備的基金會，14日外傳柯文哲已積極籌備中，但礙於法規問題，所以要將基金會成立時間往後挪。

柯文哲14日視察市定古蹟「台北工場」修復工程，針對是否有籌備基金會計畫，柯文哲表示，台灣政治人物至今沒有協會、基金會的人，大概只有一個，以前曾有人認為要利用當市長期間設基金會募款，但自己想了很久，有一句話叫「人一無所有的時候，才能看得清楚自己。」

至於基金會何時成立、名字為何，柯文哲指出，他拜託李文宗處理，也不曉得弄到哪了，要再問問對方，「到時候就知道了。」

另外，過去曾說任內沒設基金會，是怕像魔戒一樣拿不掉？柯文哲回應，如果別人捐100、500萬，隔幾天又拿了一個陳情案，那就會很為難，所以等到不當市長時再來設。

媒體追問，但之後要選2024，會不會擔心戴上另一個魔戒？柯文哲提及，重大選舉還是要雇人，不可能完全都不雇人，這樣怎麼打選戰？