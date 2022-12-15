吳怡農拋雙語政策：每區設「學習中心」　開平價英文＆電腦班

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農15日舉行第三場政策記者會，提出「雙語政策多語國家」政見，同樣有留美背景的連江縣黨部主委李問也與會力挺。吳怡農說，他希望仿效市民運動中心的模式，每個區都設置「學習中心」，提供平價且優質的英語會話及電腦程式設計課程，價錢至少是要在市場價的3分之1以下，讓一般受薪家庭也能夠讓小朋友在英語的環境長大，縮短數位落差。

▲吳怡農今天提出雙語政策。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

吳怡農出生於美國芝加哥，6歲時舉家返回台灣，高中時再度赴美求學，畢業於耶魯大學經濟學系，也擁有高盛集團工作經驗，今天他提出跟自身密切相關的雙語國家政見，並邀請同樣擁有留美背景的李問、民進黨國際部副主任謝佩芬與會。

吳怡農今天在政策記者會表示，為了配合中央2030年雙語國家政策，他提出學習中心、專案預算、雙語政策3面向政見，主張要在每一個區設置「學習中心」，以「公辦民營」提供，另規劃平價優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程，此外，他提議由中央政府自下年度起至2030年，編列專案預算相對補助地方政府開辦「學習中心」，最後，則是要以雙語政策為基礎，多語能力為目標。

李問表示，在這個負面選戰充斥的時間點，看到候選人針對公益、英語教學提出好的構想，是一位讓人非常感動的事情，並分享自己在馬祖4鄉5島針對小學生提出免費英語教學活動，除了教單字、觀光片語，也會小朋友朗讀繪本，並參與翻譯繪本的工作。

吳怡農分享，他的親生經歷告訴自己，外語能力是多麼重要，特別是台灣要與國際接軌，不管是經貿交流、公共事務、政府部門與外國官員對話，外語能力都不能缺乏，因為能夠溝通才是國際化的第一步，儘管學校已經做了很多努力，仍應該讓外語普及化，孩子們可以接觸外語的學習，這也是為什麼他提出這個主張，希望中央到地方有這樣的動力、意願促成，讓更多人有機會在未來發展不受語言的限制。

不過，有媒體會中提出質疑，為什麼是加強外語而不是母語，加上台北市已經是「天龍國中的天龍國」，憑什麼要政府公辦民營學習中心？吳怡農說，如同開辦健身房，可以選擇最高端的，也可以選擇每個小時50元的健身中心，雙語和外語學習也是一樣，不是所有家庭都有能力負擔孩子的課後教育，如果真心想要落實雙語政策，應該從社區開始。

李問補充，實際上，在《國家語言發展法》保護下，母語教育並沒有偏廢，推動本土語言和英語教學是可以同時並進的；吳怡農也說，外語不僅限於英語，學習中心要從英語開始，但不限於英語。