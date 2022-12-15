越晃越大全台都有感　各地回報超暈！「1縣市」喊嚇死：爆炸搖

網搜小組／鄺郁庭報導

全台都有感！今（15日）上午12點3分台灣東部發生有感地震，不僅搖超久還越來越晃，各地網友紛紛回報，可以看到不管北台灣還是南部都有人留言，「板橋一樓也很有感」、「彰化很大」、「高雄很大很久」、「花蓮超大」、「好誇張搖，中壢……嚇死」。

▲12點3分發生全台有感地震。（圖／氣象局）

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地震當下，網友紛紛上臉書，各地都有人回報、直呼很驚嚇，「彰化超有感很搖」、「超搖！頭很暈」、「我想說怎麼越來越大」、「桃園有感，1樓很晃還很久」、「屏東也有感」、「夭壽，這地震未免太大了吧」、「高雄有感，而且時間不短」、「花蓮的我差點跌倒，聽到窗戶玻璃有裂掉的聲音」、「嘉義有感，很大力站不穩」、「雲林好晃，頭暈」、「台南很大力耶！」

不過，雖然震央位於台灣東部海域，留言中卻是許多台中人現身，「嚇死人了，台中超晃」、「台中市好大，嚇死我了」、「台中好大呀，嚇死」、「台中好大力喔」、「台中～好可怕」、「很大力耶台中」、「台中爆炸搖」、「台中好晃，希望大家平安。」

中央氣象局通報，今日12:03發生規模6.2地震，震央位於台灣東部海域，深度6km，各地最大震度包括花蓮5-、台東4、宜蘭4、南投4、嘉義4、彰化4、台中4、雲林4、高雄3、新竹3、台南3、新北3、苗栗3、桃園3、屏東3、澎湖2級。