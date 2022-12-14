獨／妙齡女小腹隆起像5月大孕婦　醫驚曝是假胎：塞滿「顆粒物」　



▲一名女子來求診，小腹鼓起像是孕婦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子前往泌尿科檢查，小腹隆起像是已經懷孕5個多月的樣子，收治醫師一看還以為是孕婦要來看頻尿問題，不過這名女子卻跟醫生說不是，而是尿不出來，醫生這才發現是隆起的肚子並非是胎兒，而是整個膀胱漲滿了尿，原來是子宮肌腺瘤阻塞尿道。

這名女子前往張美玉泌尿科診所來求診，張美玉醫師一看還以為是個孕婦，因為她的小腹明顯隆起，整個就像是已經懷孕5個多月的樣子，一開始張美玉以為她是要來求診頻尿，結果這名女子卻表示自己沒有懷孕，而且表述自己有明顯尿意卻尿不出來，原來這名女子有子宮肌腺瘤，只要脹尿就會往下壓膀胱跟尿道的接觸位置，結果是尿不出來，才會鼓成像一個懷孕。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

經過檢查確定膀胱已經脹滿了尿，張美玉趕緊協助她導尿，尿液排出，整個小腹就瞬間消了下去。張美玉醫師表示這個在很多患有子宮肌腺瘤的女性還滿常見，可是很多女生卻忽略了，像是這名患者從三年前就開始這樣，但是很多婦產科或是泌尿科醫師若是不小心忽略或提醒，就會造成這種尿不出來的情況。

張美玉提醒有子宮腺肌瘤的女患者應該要定期去尋找婦產科醫師檢查，透過適當的醫療方式來解決，不然一樣漲尿就會小腹隆起，明明沒有懷孕卻看起來像是孕婦事小，尿不出來對身體的傷害才是最大的。