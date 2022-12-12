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掃地機器人破盤萬元有找、1元吃超便宜雞胸肉　雙12網購最後加碼開搶

▲▼迎接雙12！東森購物網祭出百萬獎金　東森購物台推「9元拚機票」帶你飛出國

▲針對雙12購物節，東森購物推出「1212年終爭霸戰」祭出百萬獎金，組隊消費PK，冠軍隊伍可瓜分70萬樂透金。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接雙12，網購業者相繼推出熱銷家電、人氣美食、保暖寢具等年終下殺，今天更有不少一日限定加碼好康，包括結帳滿千現折、送萬份限定美食、1元口碑夯品等，來搶攻年末最後一波買氣，民眾可把握最後倒數優惠撿便宜，年菜預購也陸續開跑，趁現在買年菜或年節商品可享早鳥回饋。

年末汰舊換新趁現在，東森購物家電全館今天有雙12大放送，LINE購物限時6小時加碼回饋3% LINE POINTS，上限500，購買象印、Nespresso、LG等指定品牌商品可享LINE PONITS、樂透金及東森幣等高回饋。另特別針對雙12推出「1212年終爭霸戰」，全站消費最高加碼回饋9%樂透金，再祭出百萬獎金，凡組隊消費PK，冠軍隊伍可瓜分70萬樂透金，還有「雙12搶紅包」活動，最高可得1212枚樂透金。

東森購物回饋消費者於今年舉辦福袋贈獎活動，送出一台價值68.9萬的BMW 重型機車。年終感恩祭，即日起至明年1/31再推出「玩轉好手氣-9元拚機票」贈獎活動，凡電視通路消費滿1,999元，即可用9元東森幣轉出機票、老爺酒店住宿劵等好禮，天天轉天天送。

momo購物網雙12精選萬國通路拉鍊行李箱、GUCCI經典圍巾、科沃斯掃拖機器人、蘭蔻小黑瓶等年度夯品下殺3折起，以及「整點搶momo幣」、「天天簽到賺momo幣」活動，更獻上「萬份1212限定美食」，包含超夯火鍋店「石二鍋上選豬肉盤」與人氣餐廳「21世紀紫玉地瓜球」，只需12/12當日累積消費滿1,212元，即可於12/13指定時段限量登記領取。

momo雙12（圖／momo提供）

▲雙12精選年度夯品下殺3折起。（圖／momo購物網提供）

蝦皮購物12/12推出百大品牌旗艦店1折起，Roborock石頭掃地機器人S7 MaxV Ultra原價59,999元，破盤下殺萬元有找；AirPods藍牙耳機第3代搭配充電盒優惠價3,599元；羅技MK470超薄無線鍵鼠組推出999元流血價；tokuyo肩頸鬆PLUS肩頸按摩器現省超過1,700元。超便宜1元起優惠也強勢登場，野人舒食雞胸肉、歐德萊 折疊懶人桌等夯品，今天一日限定通通只要1元，另於14個時段準時開搶麥當勞派對分享餐5折起。

PChome 24h購物「1212狂歡購」祭出全站4折起，除了送100元折價券共3張天天領、消費滿1,212元抽0元清空購物車，12/12當天刷國泰世華CUBE卡最高再享20%回饋，加碼再送500 P幣，此外，因應明年農曆新年提早到來，站上年貨大街搶先開市，集結開運年菜、南北乾貨及年節禮盒推出專屬折扣，把握雙12檔期入手，優惠疊加可以有感省荷包。

迎接雙12與年末聖誕購物商機，博客來主打年度百大暢銷圖書以及百貨夯品，包含聖誕限定新品、冬季保暖必備品，參展商品下殺3折起，並推出全新點數換購機制「兌點瘋」，只需1點OPEN POINT，即可用優惠價加購商品，把握今天雙12全館結帳滿千9折，消費滿1,200元再送100元E-Coupon，MUJI無印良品館不限金額結帳再85折。

生活市集今加碼12/12限定抽一年份洗衣膠球，於「12.12年終爆買」主會場下單任意商品、消費滿1,212，並完成登記即可參加活動，另祭出LINE好友限定活動300點免費送，同時宣佈「年菜預購」開跑，例如金牌主廚宮廷御膳年菜12菜組，限時預購價79折只要2,690元，御品功夫年菜9菜1湯再送獨家小點黑糖冰捲，精選超過40款熱銷年菜組合，早鳥預購同步享有賺點優惠最高達15%。

生活市集早鳥年菜預購開跑（圖／生活市集提供）

▲年菜早鳥預購開跑，趁雙12下單再賺回饋。（圖／生活市集提供）

樂天市場加碼滿萬折千優惠券並攜手站上店家推好康，愛買線上購物12/12全店92折，領券最高再折600元；恆隆行全店點數10%回饋，Dyson無線吸塵器領券後只要9,399元；屈臣氏全店85折，最高再折700元、指定專區買二送一；3M品牌旗艦店全館83折起，熱銷冠軍細滑牙線棒超值分享包半價即可入手。

另有熱門爆品特賣，祭出每日一大牌好康折扣，如換季保暖寢具石墨烯冬被，領券只要850元；日本DONTO腹部專用可貼式暖暖包，領券只要734元，消費者可趁最後一波限時優惠準備好保暖品來度過冬天。樂天雙12活動將持續至12/13上午9時59分。

淘寶天貓雙12力推多款超高顏值美妝、彩妝禮盒，亦針對台灣消費者推出專屬優惠，平台跨店滿減無上限，淘寶每滿人民幣200現折30元、天貓平台每滿人民幣300元現折40元；刷指定信用卡優惠多，除了玉山萬事達卡最高可立減600元、JCB卡可搶800元立減券，雙12當天限定持Visa卡消費，有機會搶到新台幣1,212元立減券。

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

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►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

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