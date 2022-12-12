天氣冷買氣熱！雙12倒數優惠買保暖家電賺樂透金　哆啦A夢暖暖包也補貨了

▲氣溫驟降，冬天必備的電暖器，趁雙12買起來最省。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣明顯轉冷，根據中央氣象局氣象預報資料顯示，未來一周東北季風不斷增強，周三有感降溫，周六更冷，低溫可能達冷氣團等級。冷空氣一波波南下，大衣、厚外套隨時準備好拿出來防寒之外，也可以把握今天雙12趕緊上網添購保暖物品，像是對抗濕冷的電暖器、除濕機，以及冬被、暖暖包或火鍋湯底等，除了有低價促銷，搭配加碼優惠買起來更划算。

冬季天氣濕冷，趁雙12最後一波限時優惠買保暖、除濕電器，省錢再賺回饋，東森購物網今強打全站回饋樂透金最高9%，電熱毯、電暖器等指定品牌家電最高送1000樂透金，還有北方、abee快譯通等指定電暖器買大送小，家電全館更有大放送，LINE購物限時6小時加碼回饋3% LINE POINTS，上限500；而進入冬天擔心雨下不停、衣服曬不乾，站上推薦國際及日立除濕機，搭配節能家電補助方案，最高再省1,200元，下單後24小時快速出貨。

樂天市場雙12推出熱門爆品特賣，祭出每日一大牌好康折扣，例如換季保暖寢具石墨烯冬被，領券後只要850元；日本DONTO腹部專用可貼式暖暖包，領券後特價734元，想省荷包可以趁現在買起來。因應氣溫驟降，日本樂天官方旗艦店也推出冬末暖心商品最低2折起，冬天暖胃的日式火鍋湯底、禦寒必備的暖暖包等商品皆推出下殺優惠，今天下單點數放大10倍，最高再折600元。

▲常居冬季鍋物TOP 1的泰凱食堂麻油猴頭菇杏鮑菇。（圖／生活市集提供）

天冷就是要吃鍋，生活市集持續下殺熱銷湯底特賣4折起，並因應氣溫驟降延長至12/15，其中特殺夯品推薦今天買最便宜，如近一週熱銷的大成食品享點子紅燒/番茄牛肉湯500g，最低只要105元，豐富組合型的大嬸婆酸菜白肉鍋1200g每包169元，常居冬季鍋物TOP 1的泰凱食堂麻油猴頭菇杏鮑菇每包79元，嘉義美食名店陳聰明沙鍋魚頭沙鍋菜每包232元，下單後再享生活幣+LINE POINTS雙點回饋。

▲粉絲必收的哆啦A夢造型暖暖包，最近又補貨了，想買趁現在。（圖／博客來提供）

能夠迅速發熱的暖暖包，是不少人喜愛的禦寒小物，天氣一冷就搶購熱賣，想在寒流來之前先備好，不妨把握今天雙12採買，例如日本小林製藥的小白兔暖暖包，博客來推促銷合購，一包10片、買2件只要198元，或是大量購入10包共100片，新包裝特價1,250元，搭配雙12限定活動結帳滿千再9折，則是1,125元，等同於一片11元。另外，暖手也療癒心情的可愛暖暖包近年相當流行，像是人氣很夯的哆啦A夢造型暖暖包及LINE FRIENDS熊大、莎莉暖暖包，目前也都能買到。