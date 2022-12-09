網購驚見奇葩商品「香蕉自動洗淨機」　男顧客留下詭異5星評價

網搜小組／柯沛辰報導

網路購物發達，也隨之出現許多「奇葩商品」。一名日本網友發現，美國亞馬遜網站（Amazon）有販售一款「香蕉自動洗淨機」，但如此奇特的用途與外型，讓不少人看完別有一番遐想，在網上引發熱烈討論。

這款「香蕉自動洗淨機」、「小黃瓜自動洗淨機」在亞馬遜上販售，要價約新台幣1838元。商品頁面介紹，只要把長條狀的蔬果放入其中，機器就會自動進行清洗，而且充電一次可使用120分鐘，但要注意機器不防水。

▲男顧客給出5星評價，但在網友看來，似乎透露出某些不尋常...（圖／翻攝自Amazon）

特別的是，一名叫做ken的消費者在回饋中給出5星評價，他對這款「香蕉清潔機」的效果感到非常「興奮」，而且他也和幾位朋友在聚會上嘗試過，大家都對於這款產品的效果驚艷不已，但清洗香蕉的時間因人而異。

由於一切都略顯詭異，許多網友看完紛紛留言，「我好像懂了些什麼」、「男性用（意味深長）」、「豆芽菜可以洗嗎」、「想知道不疼嗎...」、「如果它中途故障，那將是恐怖電影」。其中，一名網友還驚訝發現，這款商品在日本亞馬遜上被標註為色情產品，甚至寫上「老公按摩器」，掀起熱議。

▼日本網友驚訝發現，同樣的商品在日本亞馬遜上竟是情趣用途。（圖／翻攝自推特）