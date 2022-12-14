確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

▲男子確診發燒，掀開被子竟冒出白煙。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

近日大陸新冠疫情嚴重，不少人會上網分享確診後的症狀。河南鄭州一名田姓男子確診後發燒，睡覺時整個人熱得受不了，豈料一掀開被子，身體竟然開始「冒白煙」，離奇的畫面曝光，讓許多大陸網友看傻眼。

綜合陸媒報導，田姓男子表示，他12日確診發燒，晚間吃了退燒藥以後，就躺回床上睡覺。睡了一段時間以後，田男覺得實在太熱，於是將被子掀開，沒想到床單、被子都已經濕掉，且身上還開始冒出白煙，就如同身在蒸氣室。

離奇的畫面曝光，不少大陸網友傻眼直呼，「搞得我熱血沸騰的」、「免疫系統：這麼多年了，終於上高端局了」、「免疫系統：宿主和病毒，必須一個掛，火力全開」、「不不不，你一定是在練什麼絕世武功。」

▲河南新鄉也有一名女子發燒，想貼面膜降溫，額頭卻也冒出熱氣。（圖／翻攝微博）



除了這名網友以外，河南新鄉也有女網友分享，自己發了高燒以後臉實在太熱，於是拿出面膜貼在臉上，想藉此降低溫度，沒想到才剛貼上，額頭一處就開始不斷冒出白煙，讓她感到傻眼。

不過，也有人認為，這可能不是身體的問題，而是男子的住處的室溫太低，才會出現這種情況，且若真的發高燒，不該蓋這麼厚的被子，否則可能好得更慢。

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