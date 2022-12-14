　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

▲▼男子確診發燒，掀開被子竟冒出白煙。（圖／翻攝微博）

▲男子確診發燒，掀開被子竟冒出白煙。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

近日大陸新冠疫情嚴重，不少人會上網分享確診後的症狀。河南鄭州一名田姓男子確診後發燒，睡覺時整個人熱得受不了，豈料一掀開被子，身體竟然開始「冒白煙」，離奇的畫面曝光，讓許多大陸網友看傻眼。

綜合陸媒報導，田姓男子表示，他12日確診發燒，晚間吃了退燒藥以後，就躺回床上睡覺。睡了一段時間以後，田男覺得實在太熱，於是將被子掀開，沒想到床單、被子都已經濕掉，且身上還開始冒出白煙，就如同身在蒸氣室。

離奇的畫面曝光，不少大陸網友傻眼直呼，「搞得我熱血沸騰的」、「免疫系統：這麼多年了，終於上高端局了」、「免疫系統：宿主和病毒，必須一個掛，火力全開」、「不不不，你一定是在練什麼絕世武功。」

▲▼男子確診發燒，掀開被子竟冒出白煙。（圖／翻攝微博）

▲河南新鄉也有一名女子發燒，想貼面膜降溫，額頭卻也冒出熱氣。（圖／翻攝微博）

除了這名網友以外，河南新鄉也有女網友分享，自己發了高燒以後臉實在太熱，於是拿出面膜貼在臉上，想藉此降低溫度，沒想到才剛貼上，額頭一處就開始不斷冒出白煙，讓她感到傻眼。

不過，也有人認為，這可能不是身體的問題，而是男子的住處的室溫太低，才會出現這種情況，且若真的發高燒，不該蓋這麼厚的被子，否則可能好得更慢。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
張蘭轟大S嫁汪小菲「就是借個種」！　結婚第1天早看出：是殺豬
獨／豪宅男離奇失蹤1年半　親弟弟涉「殺人罪」聲押禁見
「最美里長」陳紫渝揭理想型3條件　私下興趣曝
不是沒人要！12星座「一直單身難脫魯」原因曝
快訊／22:32發生規模4.6地震　最大震度4級
姊妹尋短身亡還遭刨眼挖心　她逃離煉獄驚險過程曝光
宮廟被肉搜！乩身「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

伴娘穿露肩禮服「超巨身材」全看光！賓客嗨翻合影：比伴郎還大隻

正妹按摩師「24小時上門服務」！巨幅辣照驚現繁華區　老司機看呆

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」…她崩潰痛哭　網嘆：太常見

深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

伴娘穿露肩禮服「超巨身材」全看光！賓客嗨翻合影：比伴郎還大隻

正妹按摩師「24小時上門服務」！巨幅辣照驚現繁華區　老司機看呆

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」…她崩潰痛哭　網嘆：太常見

深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

Limi到旅館拍MV...突聽隔壁「傳來運動聲」　被打斷：想來PK？

Peugeot「跨界跑房車」尾燈大改更有特色！歐規408大陸宣布國產化

新北13校齊訪海大　海洋海事職探教育再深耕

直擊／44年「禁騎令」掰！忠孝西路開放機車通行　騎士上路喊要路權

陳文茜裝人工血管！體質異常「連4天滲血」破醫院紀錄　扎到滿手瘀青

「最帥前鋒」格列茲曼挺身而出　轉型中場助法國挑戰衛冕

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發　3星座掃陰霾「一路旺到明年」

新北五股守讓堂過冬節　搓湯圓重溫古早味親子樂

《獵人x獵人》手遊搶先試玩…還原2011新版動畫　高度粉絲取向

下屬掏錢AA卻報公帳！海軍上校艦長為了6117元被褫奪公權

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

大陸熱門新聞

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

她下班發現　8800萬豪宅「塌」了！

大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲半年後已生娃！否認3女共侍1夫

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

確診發高燒躺床　起身竟留下人形汗印

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」她崩潰痛哭

正妹按摩師24小時上門服務！巨幅辣照驚現繁華區

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回

快訊／陸禁台灣食品進口　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

最新研究：全美300萬人因接種疫苗保住一命

最新研究：全美300萬人因接種疫苗保住一命

新冠疫情自2019年爆發以來已肆虐3年，最近研究發現，新冠疫苗的問世讓美國有300多萬人在大流行期間「免於一死」，而如果沒有疫苗的話，感染人數將會是現在的1.5倍，重症住院的人數也將上升3.8倍，死亡人數更可能上升至現在的4.1倍。

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜 東南沿海1中旬後達峰值

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜 東南沿海1中旬後達峰值

搶退燒藥搶到偏遠小縣城 小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

搶退燒藥搶到偏遠小縣城 小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

南韓發布緊急命令　生產更多感冒藥

南韓發布緊急命令　生產更多感冒藥

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

關鍵字：

確診發燒新冠肺炎新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面