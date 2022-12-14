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大陸 大陸焦點 特派現場

陸9省檢出變異毒株「地獄犬BQ.1.1」　中疾控回應了

▲▼ 鄭州疫情,河南疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸防疫邁入第3年，「動態」清零終於走入歷史，但各地疫情卻也接連爆發。（圖／視覺中國）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國防疫鬆綁，各地染疫人數爆發。近日大陸網路傳出代號「地獄犬」的新冠變異毒株BQ.1.1在日本「殺瘋了」的傳聞。對此，中國疾控中心13日表示，此為假消息，BQ.1為致病力、致重症及死亡比例低的病毒株。

綜合陸媒報導，中國疾控中心表示，BQ.1系列毒株已在65個國家被發現，網路上傳出此病毒株在日本「殺瘋了」為假消息。BQ.1是Omicron BA.5變異的第六代亞分支。BQ.1.1則是BQ.1的第一代亞分支，其致病力、致重症及死亡比例明顯低於早期流行的毒株及變異株

中國疾控中心指出，BQ.1變異株在2022年6月就被發現，隨後BQ.1及其衍生的子代亞分支在歐美國家流行，佔比逐月升高，10月中旬開始在日本、新加坡等亞洲國家開始流行，目前中國已有9個省份檢出BQ.1和其亞分支共49例，但尚未廣泛流行，目前在中國流行的毒株仍以。BA.5的亞分支BA.5.2和BF.7為主。

中國疾控中心表示，BQ.1雖然引起全球範圍的關注，但目前未見任何國家報導BQ.1及其亞分支感染者的致病力增加，也無住院率和病死率增加的報導。近期日本的一項動物研究顯示，BQ.1.1的致病性可能與BA.5相同或更低。因此，健康人群感染Omicron系列變異株絕大多數以無症狀和輕症為主。對一些國家出現的傳播優勢亞分支BQ.1，不要相信未經證實的網絡報導。

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