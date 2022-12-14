　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

▲大陸網友用大數據推算預測各地第一波感染高峰時間。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友用大數據推算預測各地第一波感染高峰時間。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（14）日起不在公布無症狀感染者人數，僅公布確診者等數據，隨著中央祭出「新十條」防疫規定，有大陸網友透過大數據推測出各省疫情「第一波感染高峰時間」，並製作成圖表，引起外界關注，迅速登上微博熱搜。透過圖表可以發現，大部分疫情高峰出現在12月份，位於東南沿海的福建則是會在1月底達到峰值。

▲北京市民前往藥店排隊購買新冠症狀藥物。（圖／CFP）

▲北京市民前往藥店排隊購買新冠症狀藥物。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，第一波疫情高峰中，感染人數眾多，甚至也會面對大量醫護被感染的局面。此時，醫療資源的緊張和短缺不可避免。若同時出現大量老年人群感染，則可能難以獲得像平時一樣充分的醫療照護。此外，等到全社會感染率很高、逐漸進入群體免疫階段的時候，脆弱人群暴露於外界時的風險就會大幅度降低。

面對大陸疫情，權威專家紛紛出言示警。大陸國家傳染病中心主任張文宏團隊表示，在接下來的一段時間內，我們已經或即將面對一波流行高峰，新冠疫情正在進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。

大陸中工院院士、呼吸病學專家鍾南山也強調，「什麼時候能恢復到2019年以前的狀態？我的看法是在明（2023）年上半年，3月份後，我不敢保證，但看趨勢應該是差不多這個時候。」

▲工作人員在北京物流中心打包分揀藥品。（圖／CFP）

▲工作人員在北京物流中心打包分揀藥品。（圖／CFP）

外界預測，大陸疫情即將洶湧而至，有網友也透過大數據推測各省出現的「感染高峰」時間。其中，北京、天津等地已逐漸進入感染高峰期，緊接著是河南、湖北至四川、重慶等省市，上海會在1月6日前後達到高峰，位於東南沿海的省份則是最慢進入高峰期，時間約莫落在農曆過年前後，最晚的是福建省在1月27日進入高峰。

這份網傳的感染高峰圖表上還顯示，大數據專家透過百度搜索指數推演出各地感染峰值到來的時間，該預測模型曾在台灣、香港等地區得到驗證，有一定參考意義。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
宮主崩潰哭了！　我們這麼努力卻被扭曲
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚
全家2成股權買家揭曉！　龍邦喊告、泰山聲明「有心人誤導」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲「半年後已生娃」！否認3女共侍1夫　現身曝近況

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

女主管晚上常「奪命連環Call」要求秒回！網傻眼：那幹嘛下班

大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲「半年後已生娃」！否認3女共侍1夫　現身曝近況

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

國泰接手全家2成股權　「不管買方是誰」龍邦續批泰山掏空

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

誰是史上最偉大球員？他逆風挺C羅：梅西只排第3或4

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

大陸熱門新聞

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」

她下班發現　8800萬豪宅「塌」了！

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

確診發高燒躺床　起身竟留下人形汗印

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

20歲網紅嫁到非洲半年後已生娃！否認3女共侍1夫

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

快訊／陸禁台灣食品進口　國台辦回應

大陸不再公布無症狀感染者數據！　孫春蘭急赴北京抗疫

大陸在線醫藥平台悄開售Paxlovid　曝光後秒下架

家長找來遊戲高手　把自己小孩虐到不想玩

家門口被「空墳」阻路9年 進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

更多熱門

相關新聞

搶退燒藥搶到偏遠小縣城 小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

搶退燒藥搶到偏遠小縣城 小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

大陸防疫政策逐漸放寬，無症狀及輕症者被要求自行在家隔離觀察，將醫療資源留給中、重症患者，因此，包含退燒藥在內的成藥，成為居家防疫必備的症狀藥物，引起大陸各地民眾搶備。有民眾發現，社群平台《小紅書》上近日出現不少「異地網購藥品攻略」的文章，鎖定搶佔偏鄉小縣城藥物資源，引起部分網友批評。

南韓發布緊急命令　生產更多感冒藥

南韓發布緊急命令　生產更多感冒藥

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

確診發高燒躺床　起身竟留下人形汗印

確診發高燒躺床　起身竟留下人形汗印

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

關鍵字：

新冠肺炎感染高峰過年圖表預測

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面