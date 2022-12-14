陸各省「首波感染高峰時間」預測圖登熱搜　東南沿海1中旬後達峰值

▲大陸網友用大數據推算預測各地第一波感染高峰時間。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（14）日起不在公布無症狀感染者人數，僅公布確診者等數據，隨著中央祭出「新十條」防疫規定，有大陸網友透過大數據推測出各省疫情「第一波感染高峰時間」，並製作成圖表，引起外界關注，迅速登上微博熱搜。透過圖表可以發現，大部分疫情高峰出現在12月份，位於東南沿海的福建則是會在1月底達到峰值。

▲北京市民前往藥店排隊購買新冠症狀藥物。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，第一波疫情高峰中，感染人數眾多，甚至也會面對大量醫護被感染的局面。此時，醫療資源的緊張和短缺不可避免。若同時出現大量老年人群感染，則可能難以獲得像平時一樣充分的醫療照護。此外，等到全社會感染率很高、逐漸進入群體免疫階段的時候，脆弱人群暴露於外界時的風險就會大幅度降低。

面對大陸疫情，權威專家紛紛出言示警。大陸國家傳染病中心主任張文宏團隊表示，在接下來的一段時間內，我們已經或即將面對一波流行高峰，新冠疫情正在進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。

大陸中工院院士、呼吸病學專家鍾南山也強調，「什麼時候能恢復到2019年以前的狀態？我的看法是在明（2023）年上半年，3月份後，我不敢保證，但看趨勢應該是差不多這個時候。」

▲工作人員在北京物流中心打包分揀藥品。（圖／CFP）

外界預測，大陸疫情即將洶湧而至，有網友也透過大數據推測各省出現的「感染高峰」時間。其中，北京、天津等地已逐漸進入感染高峰期，緊接著是河南、湖北至四川、重慶等省市，上海會在1月6日前後達到高峰，位於東南沿海的省份則是最慢進入高峰期，時間約莫落在農曆過年前後，最晚的是福建省在1月27日進入高峰。

這份網傳的感染高峰圖表上還顯示，大數據專家透過百度搜索指數推演出各地感染峰值到來的時間，該預測模型曾在台灣、香港等地區得到驗證，有一定參考意義。