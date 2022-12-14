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「冷氣團大戰」完美落幕！彭啟明秀握手照：跟鄭局長本來就是朋友

▲▼冷氣團大戰落幕了。（圖／翻攝臉書／氣象達人彭啟明）

▲彭啟明秀出與鄭明典局長握手的合照，指稱2人本來就是朋友。（圖／翻攝臉書／氣象達人彭啟明）

記者柯振中／綜合報導

中央氣象局局長鄭明典分享14日的氣溫，達到大陸冷氣團的強度，意外因為「四捨五入新制」的問題，引起氣象達人彭啟明不滿。事後，彭啟明則在臉書張貼了2人握手的照片，並稱他與鄭明典局長是好朋友，而這也象徵著外界盛傳的「冷氣團大戰」落幕。

彭啟明14日在臉書張貼了與鄭明典的和照，同時向網友說明，他與鄭局長本來就是相互尊重的朋友，且認識的人都知道他很少生氣，是新聞報導的標題有點嚴重。

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彭啟明提到，冷氣團、強烈冷氣團及寒流究竟是幾度，應該有許多國人答不出來，但媒體報導時若出現「恐達寒流」的字眼，點擊率通常會爆增。

彭啟明說，溫度本來就難以預測，如果出現「四捨五入」的新制，會浮現4個問題。第一個問題就是，按照這種方式計算，等於每個分界都增加0.4度，這樣一來冷氣團、寒流發生的機會增高，統計上會變多。

▲鄭明典發文指出台北溫度四捨五入後達到冷氣團標準。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典發文指出台北溫度四捨五入後達到冷氣團標準。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典發文指出台北溫度四捨五入後達到冷氣團標準，彭啟明則回應，希望要改制時能與氣象界多溝通，而非單一決定。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

彭啟明提到，如何預報、重新定義14.4度或14.5度，同樣也是個問題，這與過往14.0度、14.1度會碰到的狀況十分雷同。

彭啟明還說，長久習慣的不同名詞對照溫度，以及應對的方式，現在因為提高0.4度，都要重新習慣、調整，「往小數點計較了」，對於農、漁民來說，什麼標準該有什麼作為，同樣會受到影響，也可能因為新制而產生困擾，「別小看0.4度，差距也不小。」

此外，彭啟明指出，國中、國小的地科或地理考試當中，也都有定義東北季風、冷氣團的標準，若是調整成這樣，往後的考題、課本都需要改編。

彭啟明建議，氣象訊息的傳播當中，除了有預報中心、民間氣象工作者、氣象主播及傳播媒介外，還有下游的一般民眾，受眾相當龐大，希望氣象局若要做出決策，應該向各種相關、利害族群說明清楚一點，並採納多元意見較為妥當。

彭啟明也說，從氣象媒介的使用者、傳播者的角度而言，他有2點建議，希望台灣不要再用名詞來定義「到底冷不冷」，直接說清楚氣溫的度數，世界上也很少有國家會額外創造名詞來解釋溫度，頂多是類似防災方式，以預警燈號來提醒實際防災作為，也能避免媒體自創「霸王級寒流」等形容詞，造成民眾恐慌。

至於第二點建議，彭啟明提到，希望教科書不要再考冷氣團、寒流的定義溫度，這樣一點意義都沒有，「同學要理解的事情很多，不需要背這題了。」

彭啟明說明，預報團隊會傷腦筋的，是要用什麼名稱報出14.4度、12.4度及10.4度這3個關鍵點，後續還是會遵循往例，用區間來預報，例如台北市的氣象站溫度周末會 8-10度，空曠地區會到 6-8度，用這種數字區間的方式來替代，同樣也會提到符合氣象局定義的寒流標準。

鄭明典14日上午張貼了14日清晨6點觀測到的溫度，同時說明了新制的規則，會用「四捨五入」的方式來計算，14度達到門檻，也是今年入冬以來第一波大陸冷氣團，接下來可能很快就會有寒流，提醒民眾保暖。

不過，鄭明典的貼文曝光後，彭啟明疑似是感到不滿，在貼文下方留言回應，「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」

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