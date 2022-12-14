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氣象局改制沒先講？鄭明典指「四捨五入達標冷氣團」引彭啟明不滿

▲鄭明典發文指出台北溫度四捨五入後達到冷氣團標準。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典發文指出台北溫度四捨五入後達到冷氣團標準。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

今日台北測站出現14.0度，冷空氣達到大陸冷氣團標準。不過今早在低溫14.2度時，中央氣象局長鄭明典即發文「新制用四捨五入達到14度冷氣團門檻」，針對氣象局改制未向外界宣布，引來天氣風險公司總經理、氣象專家彭啟明不滿，直呼「改制前能否和氣象界多溝通」。

氣象局長鄭明典今早在臉書貼出一張溫度分布圖，圖上寫明台北為14.2度，他表示，「新制用四捨五入，14度達大陸冷氣團門檻，這是入冬第一波大陸冷氣團，接下來很快會有寒流，注意保暖」。

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然而過去氣象局界定冷空氣的標準為台北測站出現14度或以下為大陸冷氣團、12度或以下為強烈大陸冷氣團、10度或以下為寒流等級。鄭明典「四捨五入」一說引來氣象專家彭啟明不滿，留言「要改的時候是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」

▲鄭明典發文指出台北溫度四捨五入後達到冷氣團標準。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲彭啟明不滿留言，要求氣象局改制前多加溝通。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

對此，氣象局預報員趙竑解釋，今年初就已改制，為了避免測量誤差，因此改為「四捨五入」達標計算，避免外部因素影響測量結果，新制為台北測站出現四捨五入後14度或以下為大陸冷氣團、四捨五入後12度或以下為強烈大陸冷氣團、四捨五入後10度或以下為寒流等級。

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