美官員曝：拜登政府擬增兵至烏克蘭　加強追蹤援烏武器

▲ 烏軍每天發射大量砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭爆發逾9月，西方國家持續向烏克蘭提供軍事援助。美國高級官員近日透露，國防部正討論是否增派少量美軍至烏克蘭，為的是在眾議院落入共和黨控制以前，加強追蹤提供給烏軍的武器。

NBC於13日根據3名高級官員說法報導，拜登政府希望加強追蹤送往烏克蘭的美國武器，可能為此增派部隊。五角大廈目前在烏克蘭部署數十名美國士兵，其中極少數人力負責確保武器確實送達。而國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）希望加強這項任務，並確保有專家協助烏克蘭使用重要武器系統，包括防空及反無人機系統。

部署烏克蘭的美軍無法前往前線地區，但會在基輔以外地區掃描武器和裝備上的條碼，以追蹤軍援供應狀況。官員說明，目前幾乎未發現美國援烏的武器系統被轉移的證據，但執行追蹤任務的人員只能到訪基輔以外2處，而五角大廈和軍方領袖希望能夠訪問更多地點。

官員表示，希望在明年1月以前加速追蹤武器，因為共和黨將成為眾議院多數，而共和黨已經暗示，將更嚴格檢視對烏克蘭開出的「空白支票」，部分議員可能試圖阻止經濟和軍事援助，或者限制部署烏克蘭的美軍人數。

官員強調，任何派兵的行動都是有限且適度的，人數很可能只有個位數。他們提到，除安全問題以外，派兵前往基輔很有挑戰性，因為不僅空間有限，水電供應也不穩定。

美國國務院對烏克蘭設下的派駐人員上限很低，若不提高，部分人員可能需要住在鄰國，再赴烏克蘭執行任務，但提高上限可能招致共和黨等人批評，拜登政府在挑戰不向烏克蘭派兵的承諾底線。

一名國防部官員指出，這種批評非常荒謬，因為增兵是為執行非常具體的任務，且人數非常有限，「這是為了支持烏克蘭人，不是對抗俄羅斯人。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》