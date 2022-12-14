前男友要結婚了！竟出櫃愛上「她前前男友」　妹子一聽癱軟在地

▲原PO的前男友要和她的前前男友結婚了。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

真愛不分性別！一名女網友表示，前陣子和好久不見的前前男友相聚，聊天過程中得知對方已經準備要結婚了，但沒想到的是，對象竟是她的前男友，讓她相當震驚，「電視劇都不敢這麼演」，不過還是祝福2人永浴愛河。文章曝光後隨即掀起討論，網友紛紛表示「太不可思議！」

原PO在「Dcard」發文表示，自己目前23歲，在一間飲料店當店長，和前前男友是在20歲那年，還在同間飲料店當實習生時認識的。2人剛交往一個月的時候，她問說「你支持同性戀嗎？」當時男方回應很古板，感覺非常排斥，但她當下沒有放在心上，之後因為對方要被調走，加上不喜歡遠距離，2人就分手了。

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過了一陣子之後，她和某間公司的大叔型行政總監交往，起初感情非常好，交往過程中也很有安全感，但後來因為男方太大男人，所以還是沒有走到最後。

原PO透露，近來公司業績很好，於是員工私底下就辦了小聚會，雖然前前男友已經不是同公司了，但還是有被邀請回來玩。期間大家聊天提到感情狀況，前前男友開心表示「我跟我男朋友已經訂婚了！歡迎大家下個月來參加」，大家聽到後都相當震驚，但讓原PO更傻眼的是，另一個新郎竟是她的前男友，「我當場癱軟在地，真的沒想到當初排斥同性戀的男生，跟大男人主義極強的男子結婚了」。不過她表示還是非常祝福2人，希望他們能得到幸福。

不少網友看到後紛紛表示，「大男人主義的男人就該跟男的在一起」、「看完感到很興奮是正常的嗎」、「所以他們是雙性戀嗎？而你是他們的紅娘，促成了一對佳偶」、「果然你們喜歡的都一樣，同一個人」、「真是令人『男以言喻』，妳還不『知男而退』」、「沒想到真的有類似小說題材的情節在真實世界發生」、「說一句話，去參加婚禮的時候，妳應該是要坐主桌，根本是最大功臣啊」、「憑一己之力掰彎兩個男子」。