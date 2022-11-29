「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天　跳樓逃拉回再痛扁

▲小蓉遭恐怖男友囚禁在家，不斷性侵、毆打、沒有東西吃長達10天，法院將男友判刑8年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台北報導

一名田姓男子與女友小蓉（化名）在家中談到要去某個景點，小蓉脫口而出「跟前男友去過」，不料這句話引爆田男醋意，買了一堆酒回來後，將小蓉囚禁在家，喝了酒後就打罵性侵，不讓她穿衣服、不時以各種方式凌虐，小蓉試過各種方法、甚至跳樓都無法擺脫田男掌控，經過了煉獄般的10天後才找到機會向外求救。法院審後依強制性交而凌虐罪，重判有期徒刑8年。

判決指出，2021年6月20日時，田男與小蓉在新北淡水的租屋處喝酒並討論要去哪裡玩，田男說要帶小蓉去某處看風景，小蓉脫口說出「我跟以前交往過的男友去過」，沒想到此話一出田男臉色大變，認為小蓉還想著前男友，衝出門買了一大堆酒回來喝，接著就開始失控扒光小蓉衣物，每10到20分鐘就性侵她一次，稍有不滿意就毆打施暴。

田男將小蓉手機沒收、不給食物，連衣服都不給她穿，小蓉試著用對講機向管理員求救，就被男友摀住嘴巴說「按錯了」；她甚至想跳樓逃離，也遭男友拉回並爆打得更慘，男友酒後就性侵她、連睡覺時也摟著她，稍有動靜有施暴，小蓉在男友嚴格看管下，直到同年月29日晚間，才趁他鬆懈時偷拿手機向外求救，警方到場才將傷痕累累、奄奄一息的小蓉解救出來。

法官檢視事發後2人的LINE對話，小蓉指控「愛我？不把我當人一樣的虐待我，還敢說愛我？」，田並未否認、反而不斷抱歉「妳的痛妳的傷都算我造成的！都算我錯了！我抱歉」，可見田男因動手虐待、傷害小蓉而不斷道歉尋求原諒，與小蓉親身經歷過而描述之情節相符。

士林地院審後認為，田男在長達10日的期間內，每日數度以各種方式猥褻、強制口交或性交，隨時監控小蓉行動自由，不時伴隨毆打強暴，又不予進食，並使她裸體等舉，如同將她視為滿足自身性欲之禁臠角色，踰越一般性侵案件之手段，造成小蓉嚴重的恐懼陰影，又始終否認犯行，以強制性交而凌虐罪判處8年徒刑，全案仍可上訴。