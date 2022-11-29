　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天　跳樓逃拉回再痛扁

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲小蓉遭恐怖男友囚禁在家，不斷性侵、毆打、沒有東西吃長達10天，法院將男友判刑8年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台北報導

一名田姓男子與女友小蓉（化名）在家中談到要去某個景點，小蓉脫口而出「跟前男友去過」，不料這句話引爆田男醋意，買了一堆酒回來後，將小蓉囚禁在家，喝了酒後就打罵性侵，不讓她穿衣服、不時以各種方式凌虐，小蓉試過各種方法、甚至跳樓都無法擺脫田男掌控，經過了煉獄般的10天後才找到機會向外求救。法院審後依強制性交而凌虐罪，重判有期徒刑8年。

判決指出，2021年6月20日時，田男與小蓉在新北淡水的租屋處喝酒並討論要去哪裡玩，田男說要帶小蓉去某處看風景，小蓉脫口說出「我跟以前交往過的男友去過」，沒想到此話一出田男臉色大變，認為小蓉還想著前男友，衝出門買了一大堆酒回來喝，接著就開始失控扒光小蓉衣物，每10到20分鐘就性侵她一次，稍有不滿意就毆打施暴。

田男將小蓉手機沒收、不給食物，連衣服都不給她穿，小蓉試著用對講機向管理員求救，就被男友摀住嘴巴說「按錯了」；她甚至想跳樓逃離，也遭男友拉回並爆打得更慘，男友酒後就性侵她、連睡覺時也摟著她，稍有動靜有施暴，小蓉在男友嚴格看管下，直到同年月29日晚間，才趁他鬆懈時偷拿手機向外求救，警方到場才將傷痕累累、奄奄一息的小蓉解救出來。

法官檢視事發後2人的LINE對話，小蓉指控「愛我？不把我當人一樣的虐待我，還敢說愛我？」，田並未否認、反而不斷抱歉「妳的痛妳的傷都算我造成的！都算我錯了！我抱歉」，可見田男因動手虐待、傷害小蓉而不斷道歉尋求原諒，與小蓉親身經歷過而描述之情節相符。

士林地院審後認為，田男在長達10日的期間內，每日數度以各種方式猥褻、強制口交或性交，隨時監控小蓉行動自由，不時伴隨毆打強暴，又不予進食，並使她裸體等舉，如同將她視為滿足自身性欲之禁臠角色，踰越一般性侵案件之手段，造成小蓉嚴重的恐懼陰影，又始終否認犯行，以強制性交而凌虐罪判處8年徒刑，全案仍可上訴。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
館長暴吼「蔡英文妳愧對我」　決裂民進黨：感到噁心
快訊／瑞信台北證券分公司裁員　金管會證實！
快訊／高雄鬧區晚間「無預警停電」
快訊／爭鮮喊賣！　傳麥當勞展開洽購程序
「急凍16度」時間曝！　一圖秒懂雨區溫度變化
快訊／日本校園恐怖砍人！　男「慘遭割喉」
館長怒槓林靜儀「搞清楚再洗地」　加碼點名1人
快訊／北市府女官員貪瀆連環爆！　經手2案都收賄
快訊／校園口罩令解禁！　室內上課「5條件」也免戴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投縣議員半數選區有人涉賄　檢方持續偵辦...年底前偵結起訴

為女友跟老媽吵架「跳2樓離家」　水圳旁散步...失足墜落溝渠受困

北市8連霸里長栽了　連任失利還被查現金買票...選後3天遭約談

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天　跳樓逃拉回再痛扁

北市殯葬副處長貪瀆連環爆　經手停車場與生命紀念館案...都收賄

苗栗騎車載妻自撞栽路邊駁坎　疑疲勞騎車肇禍...男遭號誌桿壓傷

轉傳「有效票僅38萬竟開出43萬票」假訊息　屏東4民眾下場曝光

怒宗教干擾生活！男燒講堂　險害祖孫喪命...還問「為何害我」

早餐店員工偷錢被逮…做筆錄時還伸手偷槍！3警喝斥扭打全掛彩

色移工闖民宅強制猥褻女屋主　兩度對女子露鳥+熊抱襲胸下場曝

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

看到爸回家歐告嗨翻天 父子比跳高變身彈簧狗

南投縣議員半數選區有人涉賄　檢方持續偵辦...年底前偵結起訴

為女友跟老媽吵架「跳2樓離家」　水圳旁散步...失足墜落溝渠受困

北市8連霸里長栽了　連任失利還被查現金買票...選後3天遭約談

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天　跳樓逃拉回再痛扁

北市殯葬副處長貪瀆連環爆　經手停車場與生命紀念館案...都收賄

苗栗騎車載妻自撞栽路邊駁坎　疑疲勞騎車肇禍...男遭號誌桿壓傷

轉傳「有效票僅38萬竟開出43萬票」假訊息　屏東4民眾下場曝光

怒宗教干擾生活！男燒講堂　險害祖孫喪命...還問「為何害我」

早餐店員工偷錢被逮…做筆錄時還伸手偷槍！3警喝斥扭打全掛彩

色移工闖民宅強制猥褻女屋主　兩度對女子露鳥+熊抱襲胸下場曝

茶裏王變身icash2.0！「迷你瓶身＋包裝」超Q　超商限量開賣

麥當勞中國大股東「凱雷」想收購26%股份　爭鮮回應了

富邦一口氣走5教練不排除找外籍　領隊盼春訓前到位

賴慧如車禍隔天就敬業上工！尹昭德被「離奇巧合」嚇到

M·A·C響應世界愛滋日　以唇膏點亮無限可能　終結歧視擁抱愛

蜜桃貓朵佳頂粉紅寸頭、無眉大扮鬼臉　鏤空緊身衣性感身材全曝光

陳亞蘭一天給尪200塊零用錢　洪都拉斯搖頭：妳好摳門

南韓貨運罷工第6天！尹錫悅強硬「命令開工」　工會高層削髮抗議

新航新加坡線3／26增為每周10班、5／31恢復每日兩班　滿足轉機客需求

南投垃圾堆積嚴重！　清潔隊旁堆4千噸...埔里鎮堆置垃圾終清空

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

劉雨柔健身房遭偷拍案　負責人獲緩刑定讞

高雄女挨撞「空中轉體360」　重摔驚悚畫面曝光

曾格爾傳訊不然你養我！人夫認了有滾床

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

即／台中西屯36歲男11樓墜下死亡

即／高雄流行音樂中心碼頭　驚見紅衣女浮屍

玩偶抱枕遮眼勒斃女大生　成魔之路曝

女會計8年A6千萬　「想看到媽媽」下場曝

基隆男當街拉K又開槍　下場慘了

新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法也上路

館長嗆「遭槍擊上面壓住不給辦」！刑事局駁斥

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

小心了！高雄一口氣新增「16處科技執法」

3歲童遭虐命危　醫：長期營養不良

更多熱門

相關新聞

海灘發現半裸女屍　五官被潑酸毀容

海灘發現半裸女屍　五官被潑酸毀容

印度奧里薩邦海灘突然出現一具18歲女屍，死者不但全身只穿著內衣，五官還遭到化學腐蝕液體毀容，手指也被切下，由於五官難以辨認，家屬後來透過身上飾品才指認出身分，懷疑其生前遭人綁架性侵，後來被棄屍在海中，命案引發當地關注。

男友背房貸沒錢　卻被準婆婆逼：幫你妹買房

男友背房貸沒錢　卻被準婆婆逼：幫你妹買房

校長嚇跑4性侵男　少女以為得救卻被性侵

校長嚇跑4性侵男　少女以為得救卻被性侵

倒垃圾沒關門　她遭前任潛入性侵

倒垃圾沒關門　她遭前任潛入性侵

女子深夜山區迷路　色大叔載到工寮性侵

女子深夜山區迷路　色大叔載到工寮性侵

關鍵字：

囚禁施暴性侵恐怖情人男友前男友變態

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

快訊／海裕芬生了！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面