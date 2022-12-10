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女學生被前任威脅！聲請保護令被酸「藕斷絲連」　心寒：司法毫無正義

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原PO遇到恐怖情人。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

被恐怖情人糾纏卻束手無策。一名碩二女學生表示，和前男友分手一段時間了，對方卻三番兩次來騷擾、威脅、跟蹤等。而且因為男方有躁鬱症，她每每求救時，都會被勸說「要容忍」，想要聲請保護令，也被法院事務官酸說「妳就是藕斷絲連」等，求救過程中不斷遭受二度傷害，讓她心寒嘆「司法毫無正義」。

原PO在「Dcard」發文表示，她目前在新竹市的大學就讀碩二，曾和同系的學弟交往，但已在去年3月分手，沒想到分開後對方心生不滿，經常對她謾罵、跟蹤、情緒勒索等，甚至還會以輕生當威脅。當時她諮詢校方，由於前男友有躁鬱症，因此學校心理師勸她說，盡量保持友善但不越界的聯絡，之後再慢慢抽離，可是她因為男方長期的恐怖行為，出現創傷後壓力症候群及憂鬱症，身心受到極大折磨。

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▲許姓男子去年9月間不滿與女友分手，竟竊取其手機盜取裸照等私密照散播給其親友觀看，還寫恐嚇信函。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前男友不停騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，原本盡量和前男友保持學姐弟的友好關係，也會進行學術和日常生活的交流，但今年5月她交了新男友後，對方又開始言語攻擊，還會在社群平台影射她，近期甚至在班上散播她的個人隱私。雙方在今年11月爆發口角衝突，孰料前任竟在當晚服藥輕生，被送進加護病房，一醒來還指控她是殺人犯。

父母得知後出面幫忙處理，期間原PO也有到警局聲請保護令和報案，卻遭受警察的白眼。前男友家人本來想談和解，結果也因為雙方溝通上有問題，導致談判破局。直到近日她決定到法院聲請保護令，沒想到卻是另一場惡夢的開始。

原PO表示，揭開自己的傷口後，地方法案事務官絲毫沒有同理心，酸說「如果他沒有精神疾病，我一定判保護令給妳，但是他有躁鬱症，如果刺激到他，讓他自殺嗎，他的人權也要受到保護」、「妳已經封鎖他了？那妳要保護令幹嘛？」「妳跟他保持友善聯絡的關係，雖然妳有妳的原因，但以他的立場，妳就是藕斷絲連，給他希望啊」，不斷檢討被害者。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO想聲請保護令，卻遭到不友善對待。（圖／翻攝自Dcard）

由於事務官已經明講不會核發保護令，原PO只好被迫撤銷，周邊的人也總叫她忍一忍就好。但她崩潰表示，自己明明才是整起事件的受害者，卻因為對方經常以輕生威脅，所以不論是學校還是法律都在保護對方，讓她覺得很痛心和絕望，「經過整件事情我很納悶，社會正義真的可以保護被害人嗎？」

不少網友看到文章後，紛紛安慰「雖然我不是當事人，但整件事情妳真的受到很大的委屈，我支持你，希望可以受到正義的力量」、「給妳一個大大的抱抱，妳真的很勇敢很堅強很棒，努力為自己發聲，這陣子真的辛苦妳了」、「好無助的感覺，但願情勒的那個人終會收到應有的懲處」。

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