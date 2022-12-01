再爆內幕「倪暄+2啦啦隊女」留宿陳晨威家　球迷看傻：血流成河？

▲倪暄、陳晨威強調雙方是朋友關係。（圖／倪暄IG、本報資料照）



網搜小組／劉維榛報導

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」倪暄被前男友（M先生）指控劈腿，而出軌對象是桃猿球員陳晨威。而倪暄澄清是朋友關係，撇清不實指控，且強調不排除提告，不過Dcard瘋傳一篇「1球員3啦啦隊？」文章，指稱除了倪暄留宿陳晨威家之外，還有另2名樂天女孩也在場，引發網友熱議。

針對劈腿風波，倪暄透過經紀人代為澄清，「今日報導之內容並非事實全貌，報料者M先生將部份對話內容斷章取義，本人與陳晨威僅是朋友關係，絕未發生任何超出友誼的舉動。」最後，倪暄也強調，目前已委託律師收集證據，不排除提出告訴。

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陳晨威方面，經紀公司也做出回應，陳晨威絕無介入，並指出對方相當不理性指控及影射，且要求高額賠償金達60萬，更一度威脅「期間多次提及若不達成他的要求，就會公開爆料，完全不顧事實的全貌。」

經紀公司也強調，「晨威絕無如M先生說影射的，如劈腿、過度主動、常深夜聯絡、刻意介入他人感情之行為；關於聲明所述的各項事實，本公司都有留下相關證據，基於不隨便洩漏個人隱私，也不願如對方只提供片面資料的做法，因此暫不公布。」

▲Dcard網友爆料，還有另2位啦啦隊也在留宿。（圖／翻攝Dcard）



不料昨（11月30日）論壇Dcard出現一篇「一球員三啦啦隊？」為標題的文章，疑似是M先生與陳晨威一方的對話訊息，「最後一次的留宿，倪女士也已承認其餘兩位均為樂天啦啦隊成員，請問球員半夜邀約同隊女孩至家中甚至留宿，這類舉動是否得宜？不會給人有其他遐想？我方也合理懷疑，一男多女處在家中過夜恐有逾矩之行為。」

該網友也好奇討論，男生女生一起過夜也沒什麼，大學生也常常這樣，而且最後什麼事情也沒有發生，「不過，我也是今天才知道，原來球員跟啦啦隊的感情這麼好，以為應該只是同事關係而已。」

底下網友熱議，「一男一女過夜跟一男三女過夜，我是覺得後者沒發生什麼事的機率高很多，還是大家都覺得一男三女過夜一定會4P？」「一男三女是不能打麻將嗎」、「M男第三點，是看能不能搞更嚴重啊？要死一起死的概念？爆出其他兩個啦啦隊成員，萬一也有男朋友，直接血流成河。而一句恐有逾矩之行為，也沒實質的越舉證據，這種情形就看大家怎麼解讀了」。

截至出稿為止，倪暄、陳晨威尚未對此給予回應。