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1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

▲南投縣第1選區縣議員當選人曾振炎涉賄，南投地檢偵結起訴併提起當選無效之訴。（圖／資料照片，下同）

▲南投縣第1選區縣議員當選人曾振炎涉賄，南投地檢偵結起訴併提起當選無效之訴。（圖／資料照片，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第1選舉區議員當選人曾振炎，涉嫌透過許姓等3名樁腳賄選，曾振炎在選前一度遭檢方聲押後交保，並坦承犯行；本案經南投地檢署偵查終結，將曾振炎等人起訴，並向法院對曾振炎提起當選無效之訴。

地檢署指出，曾振炎為現任南投縣議員，為圖於9合1地方大選當選，於10月間自行或透過許姓、劉姓、林姓3名樁腳，以每票500元之代價向林姓選民等8人交付賄賂，8人收受後答應投票支持曾振炎。

▲南投縣第1選區縣議員當選人曾振炎涉賄，南投地檢偵結起訴併提起當選無效之訴。（圖／資料照片）

檢察官張姿倩檢察官指揮南投縣刑警大隊、南投和中興警分局、南投縣調查站和中機站、刑事局偵六隊第一隊偵辦本案，先於11月14日通知曾振炎和選民多人到場，並向法院聲請羈押，法院訊後諭知具保25萬元；查賄團隊後續接獲線報，於11月25日通知許姓、劉姓樁腳及多名選民到場，經向法院聲請羈押許姓樁腳獲准，再循線查獲林姓樁腳，曾振炎最終坦承所有行賄犯行。

不過曾振炎並未受賄選案影響，仍於11月26日於南投縣第20屆議員第1選舉區（南投市、名間鄉）選舉當選連任，達成「三連霸」紀錄，並由南投縣選舉委員會於12月2日公告；南投地檢署認定曾振炎和3名樁腳均涉違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之賄選罪嫌，於14日提起公訴，並向南投地方法院提起當選無效之訴。

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