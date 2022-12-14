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深圳女子混吃7種感冒藥　背上長滿紅疹出現密集針頭大小膿皰

▲深圳一名女子服用7種感冒退燒藥，導致全身起紅疹和濃密小膿皰。（圖／翻攝微博）

▲深圳一名女子服用7種感冒退燒藥，導致全身起紅疹和濃密小膿皰。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東深圳一名周姓（化名）女子因出現發燒、咳嗽等症狀，趕緊到家附近的藥局購買了市面上常見的症狀藥阿奇霉素、克咳平、咳特靈等7種感冒止咳藥。周女士不僅買了數種藥物，還將這些成藥混合吃下肚，起初臉部有些紅腫，過了一天出現大面積的紅疹，一路從臉部延伸至背部，紅疹上還有一顆顆的小膿皰，嚇得她趕緊就醫。

▲深圳一名女子服用7種感冒退燒藥，導致全身起紅疹和濃密小膿皰。（圖／翻攝微博）

《環球網》報導，感覺不對勁，周女士立即到深圳市人民醫院就診，經皮膚科醫生查看，並結合周女士之前的用藥史，醫生判斷這是一種重症藥疹——急性泛發性發疹性膿皰病（AGEP），建議她立即住院治療。

據了解，急性泛發性發疹性膿皰病又稱中毒性膿皮病。其病因主要跟藥物過敏、感染等因素有關，臨床表現為紅斑基礎上覆蓋密集針頭大小膿皰，伴有瘙癢或疼痛，嚴重者會影響黏膜或內臟系統，出現腎衰竭等併發症，危及生命。
深圳人民醫院感染內科專家表示，藥物切勿疊加使用，尤其是現在市面上需求較大的布洛芬，或對乙酰氨基酚出現反應，兩種藥物盡量不要聯合使用，選用一種即可，且一天內服用不要超過4次，每次用藥間隔6小時。

至於部分民眾認為自己體重較重或只想著儘快退燒，進而擅自增加藥量，這容易導致藥物過量引發肝腎損傷，還是遵守說明書的服用方式較為安全。

專家也提醒，新冠病毒感染是病毒感染性疾病，不是細菌感染性疾病，因此阿莫西林、頭孢、阿奇霉素和沙星類藥物等外界俗稱的「消炎藥」是無效的，隨意使用還會增加藥物不良反應的風險和抗藥的風險。

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