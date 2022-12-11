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陸防疫鬆綁「感冒藥大缺貨」　民眾改囤「黃桃罐頭」嚇到廠商闢謠

▲▼陸防疫鬆綁「感冒藥大缺貨」　民眾改囤「黃桃罐頭」嚇到廠商闢謠。（圖／翻攝微博）

▲許多民眾買不到藥，乾脆買黃桃罐頭來吃。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸放寬防疫措施後，藥房的感冒藥被一掃而空，沒想到竟有人開始囤積黃桃罐頭，還謠傳對新冠有療效。由於事情越鬧越大，有罐頭廠商緊急發文闢謠，強調黃桃罐頭沒有任何藥效，勸網友理性囤貨，不要盲目跟從。

該間罐頭廠商在社交平台發文表示，因為特殊時期，有些地方的市民開始囤積生活物品，不少人選擇囤積黃桃罐頭，也漸漸出現了很多將黃桃罐頭作為藥的文章，「我們甚至收到了『你家的黃頭罐頭能治病嗎？』這樣的私訊。」

▼網路上流傳著吃黃桃罐頭治療感冒的貼文。（圖／翻攝微博）

▲▼陸防疫鬆綁「感冒藥大缺貨」　民眾改囤「黃桃罐頭」嚇到廠商闢謠。（圖／翻攝微博）

廠商提到，這些私訊令他們有些擔憂，「雖然很多網友是在調侃，但還是擔心有人不明真相被誤導。」

廠商最後強調，黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用，網友們請理性囤貨，不要盲目跟從。

據了解，黃桃罐頭在中國大陸有祝福病人早日康復的象徵，許多人到醫院探病時都會買黃桃罐頭當禮物，或者家中有孩子生病了，也會買黃桃罐頭回家。

另外，也有網友表示，罐頭廠商有點太認真了，黃桃罐頭只是一個梗而已，大家都知道它沒有療效，在根本買不到感冒藥的情況下，大家也沒別的辦法，只好買點黃桃罐頭來吃，希望自己染病後能早日康服。

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