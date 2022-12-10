女子驚叫「我穿內衣別動我！」　大白踹門擄人：就動你怎樣？

記者柯沛辰／綜合報導

中國清零政策未歇，不料近日又流傳一段防疫人員「大白」破門擄人的影片，再掀輿論怒火。影片中，一名女子向大白們表示，她願意一同離去，但希望一行人能出示文件，再者自己現在穿的是內衣，希望至少換件衣服。不料話音剛落，大白隨即動粗將她擄走。

根據《鳳凰新聞》影音、《網易新聞》報導，影片3日在網路上流傳，可見女子所住的酒店房門被踹開，一群大白氣勢洶洶地堵在門口。其中一人開口說道，「趕快把東西收拾一下。你收不收？快點！」

女子應聲回答，「我收！我收！你把文件給我」。不料幾位大白瞬間沒了耐心，直接進到屋內指著她逼問「妳收不收！」女子見狀有些害怕，一邊後退一邊頻頻反問「你是哪兒的（單位）？」

▲大白破門而入，指著女子逼問「妳收不收（東西）！」（圖／翻攝自微博）

大白嗆聲「你別那麼多屁話！我們是防疫辦的！」女子慌了，要求對方說出姓名，同時再次強調「你們現在這樣進來，我穿的是內衣！」但幾人不回答，而是開始動手強拉女子。

女子驚呼「你不要動我！」但動手的大白嗆聲「我就動你，咋地？」女子再次疾呼「你們出去！出去！我要換衣服」怎料大白直接爆粗口回嗆「穿你媽！」最後伴隨畫面不停抖動，以及歇斯底里的吼叫，女子疑似被壓制帶走。

許多網友看完紛紛留言，「這是黑社會？太囂張！」、「看不下去了，氣死人了」、「這是土匪嗎」、「如果黑道也穿成大白，不也可以到處擄人」、「這樣叫私闖民宅，懂法嗎？亂來！防疫辦這樣也違法！」

▼大白反嗆女子「我就動你，咋地？」（圖／翻攝自微博）