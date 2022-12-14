第五屆自主學習節登場　89場次公開數位觀課「較去年增2倍」

▲第五屆自主學習節登場，圖為南投縣草屯國小公開觀課狀況。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

107年開始舉辦的台灣自主學習節，今年邁入第五屆，今年總計有67所學校、89場次公開觀課活動，數量為去年2倍之多，超過千名教師參與，共同見證台灣科技輔助自主學習成效遍地開花，展現優質教學成果，今（14日）更有102組教師團隊獲頒數位學習推動優良教學案例獎項，並表揚教育部因材網績優學校及教師，以鼓勵各校持續投入。

教育部從本周一（12日）起到今天舉辦「2022自主學習節」，過去兩天在全台20縣市安排中小學公開觀課活動共計89場，今年總計有67所學校、89場次公開觀課活動，數量為去年2倍之多，實體及線上超過千名教師參與。

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▲第五屆自主學習節暨數位學習行為分析研討會。（圖／教育部提供）

今天則在高雄展覽館盛大舉辦「數位科技輔助自主學習研討會」，教育部指出，除了有102組教師團隊獲頒數位學習推動優良教學案例獎項，也請政府及民間數位學習平台、縣市及教師代表，分享數位學習推動經驗與成果，另特別邀請香港中文大學何世敏顧問進行「四學活用─如何提升自主學習課堂的效能」專題演講，現場也同步進行數位學習論文發表，透過豐富的活動與充實的內容，銜接理論與實務，豐沛數位學習推動量能。

獲頒今年優良教學案例特優獎教師的南投縣史港國小主任施君潔，實行「科技輔助自主學習」教學模式多年，施君潔表示，數位學習不僅是教學工具上有革命性的改變，更是挑戰思維的創舉。使用科技融入教材，有別於紙本或闡述的呈現，能夠跨越時間與空間限制，且透過立即回饋、適性診斷等功能輔助教學，提升學生的學習成效。

教育部指出，奠基過去數位學習推動成果，今年推出「推動中小學數位學習精進方案」，普及推動數位學習，達到「班班有網路、生生用平板」目標，期盼教師在致力於提升教學品質同時，也能善用數位科技，進行適性教學及自主學習的教學模式，啟發孩子無限創意及自主學習能力，而教育部也將持續藉由公私協力充實數位學習內容與平台資源，並透過完備教師增能架構及支持系統等方式，引導教師們進行數位教學，期盼提升學生學習成效。