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電信業年底祭優惠　千元有找5G方案送YouTube Premium4個月

▲申辦5G方案就送Youtube Premium四個月會員。（圖／取自YouTube）

▲申辦5G方案就送Youtube Premium四個月會員。（圖／取自YouTube）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大哥大即日推出 YouTube 服務優惠，不限台灣大新舊用戶，凡申辦5G月租999元以上手機專案，就能免費享有 YouTube Premium 會員方案最高4個月，同時，Google Pixel 7 搭配台灣大指定專案，優惠最低0元起。

據資策會「2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為」調查，最受國人歡迎的串流影音平台 YouTube 居冠，高達76%網友習慣透過影音串流平台追劇，台灣大瞄準消費者追劇習慣，提供消費者優惠的 YouTube Premium 服務，不僅不受廣告干擾，還提供離線播放、背景播放功能，在行動裝置上使用其他應用程式或關閉螢幕時，仍可以繼續播放影片，提供用戶隨時隨地透過行動裝置或在智慧電視等大螢幕，盡情欣賞數以百萬計的歌曲和影片。

即日起至台灣大實體門市、網路門市、客服App、客服188等通路，新申裝、攜碼、續約申辦5G 月租999元以上手機專案，可獨享最高4個月 YouTube Premium 免費體驗，搭配指定費率Google Pixel 7 最低0元起，另提供Samsung Z Flip4、vivo Y76、Xiaomi 12T、Motorola edge 30 pro等多款手機專案價折2,000元優惠。

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