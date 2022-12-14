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病患回診驚聞「醫師遭收押」　三總牙醫違法兼差遭起訴又慘賠11萬

▲▼三總牙醫李宗益詐健保案，提訊還押。（圖／記者劉昌松攝）

▲牙醫李宗益因三總集體舞弊案一度遭收押，有病患因無法再找李宗益看診怒告詐欺。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前三軍總醫院牙醫李宗益，因涉嫌未經報准在富錦等診所兼差，遭檢察官起訴正由法院審理中，沒想到李宗益因此案遭收押禁見期間，1名長期到富錦診所看診的江姓女子，因為無法再找李宗益繼續植牙療程，憤而提告李宗益假冒「留美醫師」名義詐騙，李宗益獲得交保後趕緊賠償江女11萬元，台北地檢署以無詐欺犯意等理由，處分不起訴李宗益。

據了解，江女從2007年開始就在富錦診所看牙，後來因為有植牙需求，改掛李宗益的門診，並持續進行了多次療程，可是李宗益實際上是三總軍醫，涉嫌在三總向牙材商收取回扣，另外私自頂下富錦診所，並冒名在富錦看診，把診所的牙材成本，轉嫁給三總。

檢調單位發現這是一起三總牙醫的集體舞弊案件，在2021年9月間發動首波搜索約談，李宗益因此遭收押禁見了4個月，江女回診時無法再找李宗益接續植牙療程，因此心生不滿，提告指控李宗益在診所掛牌自稱「留美醫師」，實際上根本不是，涉嫌詐騙。

最後李宗益等7名三總牙醫因涉嫌《貪污治罪條例》等罪，總計詐領健保等補助不法獲利達超過1900萬元，經台北地檢署提起公訴後，李宗益獲得交保重獲自由，立刻與江女進行協調，賠償江女11萬元換取原諒，檢察官調查認為李宗益過去確實有在幫江女進行多次療程，查無詐欺嫌疑，因此處分不起訴。至於李宗益等人涉貪污案，仍在台北地院審理中。

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