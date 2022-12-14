網傳「住院請看護」健保每天補助750元　健保署澄清適用對象

▲住院請看護每天補助750元？健保署澄清。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／綜合報導

住院請看護並未納入健保給付，但近期社群平台卻流傳「從今起，在台灣住院，請特別看護，健保每天補助$750」。對此，健保署澄清說法過於簡化，更表示750元是「住院整合照護管理費（每日）」，且全台僅40家醫院參與試辦，並非補助民眾聘請一對一看護。

《mygopen麥擱騙》搜集資料發現，該項傳言是引述自衛福部2021年9月提出的「住院指整合照護計畫」與健保署2022年7月18日公告的「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」，目的在減輕家屬住院照顧及經濟負擔，以及提升健保給付效益與支付效率。

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健保署醫務管理組專委陳依婕受訪時表示，750元是出自健保署住院整合照護服務試辦計畫「醫療費用支付」部分，規定對入住急性一般病床的病人，由醫院申報住院整合照護管理費，每人每日支付750點，但不適用民眾請一對一看護或特別看護，而是由醫院聘雇「照護輔佐人力」減輕護理人員負擔。

陳依婕提到，整合照護服務計畫為試辦性質，今年額度為3億元，全台共有40家院所參與，健保補助的750元是交由醫院自行運用，民眾需自行負擔0~1050元。民眾若有需求可向醫院提出需求，但能否住到適用「整合照護服務計畫」病床，則依各醫院而異。

最後，陳依婕提醒，整合照護服務計畫的民眾自付費用，不等於一般住院費用，該計畫試行到12月31日止，明年是否能繼續試辦，還有待衛福部預算編列後才能確定。