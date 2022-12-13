　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追高虹安涉貪案　分析「小兔手機」通聯再函詢立委助理薪資清冊

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安被檢舉貪污國會助理費案遭檢調偵辦中。（資料照／記者陳凱力攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控貪污案，日前祕密傳訊前立委辦公室主任黃惠玟(小兔)等，至少3名助理到案，除取得外傳由小兔掌管的小金庫帳本外，也取得小兔的個人手機，正進行還原分析，為了解高虹安歷任公費助理的薪資流向，檢察官也已行文立法院調閱相關清冊，對於外界好奇的偵辦進度，台北地檢署13日回應「依照既定步驟偵辦中」。

周刊媒體13日報導，檢調專案小組連日分進合擊，已分別密訊黃惠玟、副主任陳昱愷、其他4名國會助理及民眾黨前竹北市黨部執行長林冠年等人，根據相關證詞發現，高虹安授意助理低薪高報當作公積金，但款項並非全用在辦公室開銷，就連高虹安的私人花費也拿來報帳，形同高的小金庫。

周刊更爆料，高虹安曾4度在律師事務所等處密約助理，涉及串證及滅證，也曾在選前親自登門拜訪被助理們尊稱為「兔姊」的黃惠玟，但遭黃的丈夫阻擋；據了解，被影射為密約助理串證的律師事務所私下喊冤，稱當時只是與當事人等討論法律問題，絕非對助理施壓串證。

另一方面，檢調單位12月1日就已取得被外界視為高虹安助理費案關鍵帳房的黃惠玟(小兔)手機，初步檢視並無遭刪改紀錄，專案小目前正加緊腳步，分析通聯對話紀錄，勾稽高虹安國會辦公室內，助理們上繳公積金的主、被動關係。

此外，為了解高虹安國會辦公室的公積金是否的確曾與助理達成協議，是否涉及公費補助「以少報多」、「加班費繳回」等情節，檢調單位已發文函調立法院相關助理人事紀錄，以及薪資明細，由於本次立法院議期即將結束，各地當選縣市首長即將在25日就職，外界好奇，檢調單位可能在近期對他字案貪污被告高虹安及男友李忠庭展開偵辦行動。

針對週刊(網路)報導高虹安案相關內容，台北地檢署13日回應如下：本署偵辦案件向來嚴守「偵查不公開」相關規定，不對外透漏偵查所得內容，本案並持續依照既定步驟偵辦中，對於報導內容與細節，不便評論。呼籲外界勿作無謂揣測，讓檢察官有不受干擾的辦案空間。

►東京自由行5日才14599元！機票＋飯店，再送西瓜卡超划算

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
好市多銷售員突靠近　舉手「1動作」嚇壞她！會員怒：我也遇過
每人可領1000元！　4萬人受惠
億萬富翁夫妻「掛屍泳池邊」　房仲嚇壞！懸賞金飆到7.8億
TOYOTA這款車太熱賣！　最長等1年才能交車
LIVE／強化版寒流周末殺到　克阿大戰賠率飆500
預測阿根廷、克國勝方　4專家答案幾乎一面倒
寒流襲台「急凍6度」　1圖看最冷時刻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追高虹安涉貪案　分析「小兔手機」通聯再函詢立委助理薪資清冊

摸黑看手機找路...騎士墜10m河中大腿骨折　躺水裡哀哀叫救回一命

霧台台24線又傳騎士自摔　警消苦勸：少年吔，騎慢一點

八百壯士反年改立院爆衝突　立委吳斯懷無罪確定

「電擊殺死新冠病毒」無聊男臉書貼文宣傳療效　隨便唬爛下場慘了

開贓車洗車「搬走整個兌幣機」　戴鴨舌帽穿雨衣...怪盜露餡被捕

3寶爸軍人「脫三層褲」淫麻吉女友　她驚見床邊「不明嘉明」怒告

北市救護車路口迴轉遭後方計程車追撞　執勤中肇責待釐清

金頭腦名醫孔繁錦遭控性侵　哀對方求償500萬讓他「太困難了」

人夫沉迷夾娃娃機氣走老婆　臉書改「喪偶」結局慘了

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

理科太太不怕酸民 諮商課改名續賣｜20221212 ET午間新聞

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

追高虹安涉貪案　分析「小兔手機」通聯再函詢立委助理薪資清冊

摸黑看手機找路...騎士墜10m河中大腿骨折　躺水裡哀哀叫救回一命

霧台台24線又傳騎士自摔　警消苦勸：少年吔，騎慢一點

八百壯士反年改立院爆衝突　立委吳斯懷無罪確定

「電擊殺死新冠病毒」無聊男臉書貼文宣傳療效　隨便唬爛下場慘了

開贓車洗車「搬走整個兌幣機」　戴鴨舌帽穿雨衣...怪盜露餡被捕

3寶爸軍人「脫三層褲」淫麻吉女友　她驚見床邊「不明嘉明」怒告

北市救護車路口迴轉遭後方計程車追撞　執勤中肇責待釐清

金頭腦名醫孔繁錦遭控性侵　哀對方求償500萬讓他「太困難了」

人夫沉迷夾娃娃機氣走老婆　臉書改「喪偶」結局慘了

吳夢夢被封「台灣第一AV女優太過了」！3秘辛贏在聰明：她有思考退路

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」　期待神服務挨批：不是只有1間房要整理

台灣國際醫療暨健康照護展　明年增設數位健康展區及未來館

太想出國！春節機票漲3-5成買氣不減　「最省出國日」竟在這天

美官員訪北京　國務院：持續履行台灣關係法

阿根廷主帥大讚「中場大師」魔笛：應該享受他在球場上的時光

裝傻台灣？國民黨踢爆壯闊台灣「假公益、真助選」　要吳怡農踹共

王必勝曝小三通開放2大關鍵　楊鎮浯提「分階段復航」

高中生為撿手機闖進「大貓熊通電圍欄」　飼養員衝上去驚險救人

環境公害便民陳情　台東縣環保局全年無休24小時受理

社會熱門新聞

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

即／記者會地點曝！苗栗太玄宮明將親上火線說明

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

路邊撿827萬支票！他提告討「10%報酬80萬」

即／五楊高架貨車撞國光！駕駛送醫不治

網紅空姐嘿咻攝影師4分鐘　判決出爐

即／台中港驚傳有女屍！　警方急拉封鎖線

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

嘉義家具行凌晨大火　整棟陷火海

即／國1湖口段火燒車　濃煙狂竄搶救中

熟女想吃處男「第一次給阿姨」16歲少年嚇壞

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

即／高雄愛河又見浮屍！中年男身分待查

不爽被叭！水泥預拌車逼車開窗飆罵

更多熱門

相關新聞

新竹市政府今年沒跨年活動　高虹安：讓許多人失望了

新竹市政府今年沒跨年活動　高虹安：讓許多人失望了

民眾黨立委高虹安將於25日就職新竹市長，她今（13日）受訪透露，目前交接活動以市府接下來的重要活動為主，包含就職典禮、升旗典禮，以及相關春節物資上的準備。高虹安也透露，據她研究前新竹市府規畫的預算跟活動，確實今年新竹市沒有跨年活動。

疑登門欲安撫前辦公室主任　高虹安：報導內容與事實不符

疑登門欲安撫前辦公室主任　高虹安：報導內容與事實不符

徐巧芯表態出戰2024立委　游淑慧大讚「勇敢」：國民黨應全面革新

徐巧芯表態出戰2024立委　游淑慧大讚「勇敢」：國民黨應全面革新

北市立委補選　北檢宣示查賄制暴

北市立委補選　北檢宣示查賄制暴

張治祥被高虹安攔胡？蔣萬安這樣說

張治祥被高虹安攔胡？蔣萬安這樣說

關鍵字：

高虹安立委助理費李忠庭貪污人頭公積金小金庫資策會背信

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「出手攻擊草爺」狂飆三字經！

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

巨大延交貨款風暴！開盤摜至跌停202元

被吳宗憲欽點密訓3年！　24歲神正新人正式出道

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面