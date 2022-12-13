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被「聯合國醫生」騙走機票錢　婦人又信了「會計師」害兒子吃官司

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲婦人遇到「聯合國醫生」詐騙損失近3萬元後，成了三方詐欺的幫助犯被告。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

朱姓婦人2年前被詐欺集團以「聯合國醫生」名義，騙走近3萬元的機票錢，雖事後發現遇到愛情騙子提告，仍未有所警覺，又為了幫助自稱為「會計師」騙子買賣虛擬貨幣，把擔任軍職的兒子帳戶提供給對方使用，結果再次中了三方詐騙的陷阱，害其他女網友被騙11萬5千元，台北地檢署13日依幫助詐欺等罪起訴朱婦，朱子涉案部分另行偵辦。

家住台北的朱姓婦人是在2020年間，在交友軟體認識了自稱在聯合國工作的無國界醫師，對方以三寸不爛之舌，讓朱婦相信自己在網路上找到了跨國戀愛，每當這名聯合國醫生需要用錢，朱婦就會依指示匯款到指定戶頭。

當年的6月8日，朱婦為了幫聯合國醫生負擔機票錢，轉匯2萬9707元到劉姓女子的帳戶內，沒想到劉女也是被詐欺集團騙得團團轉，提供的個人帳戶總共收到包括朱婦在內4名女子的匯款約240萬元，都被劉女拿去協助購買虛擬貨幣等使用，其中有被害人驚覺受騙提告後，法院認為劉女是在不知情的情況下幫助詐欺集團洗錢，判決劉女無罪確定。

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婦人相信網路上認識的「會計師」，提供兒子帳戶供對方買賣虛擬貨幣，害其他網友受騙。（示意圖／pixabay）

朱婦被騙了錢卻沒有學到教訓，2022年間6、7月間，朱婦又在網路上遇到自稱是「會計師」的詐欺集團成員，相信對方從事虛擬貨幣買賣很有心得，但自己的帳戶先前就因涉及詐騙洗錢遭凍結，所以決定拿出從事軍職的兒子帳戶給「會計師」使用。

沒想到這次朱婦害兒子捲入另一場詐騙，有被害人以為外籍網友要寄送價值美金5000元的包裹，需要先墊付通關費，因此匯了11萬5千元到朱婦兒子的帳戶，網友事後驚覺被騙提告，警方馬上將朱婦兒子帳戶列為警示，並將朱婦兒子移送法辦。

檢察官查出整起事件經過後，認為朱婦已有遭遇三方詐騙的經驗，卻仍提供帳戶給不詳人士使用，涉嫌幫助詐欺等罪，因此依法提起公訴，至於朱婦兒子雖不知情，但已列為詐欺案被告，將另案由宜蘭地檢署調查偵辦。

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