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女友揭同居人劈腿5女怒分手　愛情騙子遭起訴詐財還反控誣告

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張姓男子在臉書社團找對象搞曖昧行騙，被同居女友揭穿後，反控女友多項罪名。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子透過臉書認識年紀相仿的女子後，佯稱自己有心臟病在等死，妻兒又在日本車禍身亡，騙取被害人同情資助，直到日前被徐姓同居女友發現懷疑劈腿，徐女私下聯繫4名女子後，其中1名女子提告，台北地檢署日前依詐欺得利60萬元起訴張男，張男開始反控徐女遺棄、誣告等罪，但檢察官調查後都不起訴。

據了解，66歲的張男是透過臉書長青社團拓展自己的朋友圈，追找一些單身女子攀談，並與對方發展成曖昧關係，其中劉姓女子在2021年7、8月間開始落入張男陷阱，張男佯稱自己心臟要裝支架，沒錢付醫藥費，正在等死，劉女因此給了60多萬元，張男見詐騙得手，又編理由稱前妻和兒子在日本車禍死亡，他要去日本處理後事，順便在日本開刀，請劉女不要再連絡他了。

在此同時，張男變身為炒股獲利的有錢人，另外找到徐姓女子交往並同居，但徐女偶然間從手機中發現，張男和許多陌生女子傳曖昧簡訊，憤而分手搬家，並私下聯繫其中4名女子，告知張男疑似劈腿的訊息。

但這些被害人中，僅劉女不甘心本被騙光而提告，張男則坦承，因為年輕時被女生騙過，所以想測試自己到底對異性有沒有吸引力，檢察官9月間依詐欺罪起訴張男。

張男吃了官司後，對徐女十分不爽，接連控告徐女涉嫌遺棄、詐騙他的賣出張大千畫作的上千萬存款，但因張男坦承他開庭時是先搭計程車，再下車自己走進法庭，顯然不是無自救能力的人，又提不出曾擁有名畫的證據。

徐女挨告後，反控張男誣告，最後雙方都罪嫌不足，獲得不起訴處分，沒想到張男又指控徐女告他誣告，才是誣告，檢察官調查後，仍認為徐女罪嫌不足，12日處分不起訴。

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