廠房被開58槍「爐碴案又遭起訴」　郭再欽請辭民進黨中執委

記者林悅／台南報導

民進黨中執委郭再欽的廠房，今年11月遭人連開58槍，而郭因為之前的明祥馨公司被檢察官認定非法填埋爐碴共達67萬9千多噸、獲利至少21億6千餘萬元，也遭檢察官起訴。而郭再欽14日緊急發出聲明表示，因特定政治勢力操弄，被攻擊為「黑金」，因此將專心循法律途徑捍衛清白，自14日起辭去民進黨中執委職務。

▲民進黨中執委郭再欽，14日透過聲明表示被攻擊為「黑金」，因此將專心循法律途徑捍衛清白，宣布辭去民進黨中執委職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭再欽強調，指控他為「黑金」的人，真實的面目才是真正不堪聞問，他將一一揭露這些人的敗行劣跡，讓選民逐一檢視誰才是黑金？

郭再欽在聲明中指出，他是槍擊案的受害者，卻遭攻擊為黑金，他將針對不實言論予以回擊；而爐碴案舊案重查，起訴內容多所錯置，為了捍衛自身的清白，將循司法途徑力爭到底。而任何以政治操弄的手段，攻擊他之言論，亦將一併循法律途徑予以追究。郭再欽強調，為了專心司法訴訟，郭再欽自即日起辭去民進黨中執委職務。

▲郭再欽的廠房今年11月遭人連開58槍，造成建物窗戶玻璃彈痕累累。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南地檢署檢察官陳鋕銘偵辦郭再欽等人涉嫌學甲爐碴案，違反廢棄物清理法，獲取不法利益21.6億元，經檢察官偵查終結，對郭再欽等8人及明祥馨公司等法人，依違反廢棄物清理法、竊佔、公司法等多項罪嫌提起公訴。而郭再欽也因被捲入學甲88槍槍擊案，被台南市議會民進黨議長爭奪戰中，被影涉為「黑金」，令郭再欽忿忿不平難以忍受。

▲明祥馨公司被檢察官認定非法填埋爐碴共達67萬9千多噸。（圖／記者林悅翻攝）