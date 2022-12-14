未來搭檔賴清德選總統？　鄭麗君：個人沒有參選規劃

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將在明年1月15日補選黨主席，副總統賴清德14日委託文化部前部長、青平台董事長鄭麗君前往中央黨部登記，鄭麗君會後代發簡短談話；媒體關注，鄭麗君未來是否可能與賴清德更進一步合作，例如入黨部襄助，或搭檔參選2024正副總統？鄭說，這問題問得太遠了，「我個人是沒有參與選舉的規劃」。

▲鄭麗君今天代賴清德登記參選黨主席。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

賴清德選後經多方勸進下，8日上午親自致電總統蔡英文，報告參選黨主席的決心，蔡英文表達祝福，而上周三賴清德因確診居家隔離，因此透過臉書宣布參選黨主席的決定，不過，賴清德雖然已經快篩陰，基於自主管理期間慎重起見，還是決定委由鄭麗君代為登記。

鄭麗君今天會中轉述賴清德希望完成4項工作表示，希望重整旗鼓協助穩定政局，民進黨要深刻檢討，贏回人民的信任，同時廣納人才，引領創新進步，以公平機制，讓更多有才能的人可以為台灣貢獻專業，最後則是守護台灣，促進民主和平繁榮。

此外，媒體會中詢問，賴清德今天請鄭麗君代為登記，未來是否有更進一步合作的機會，例如進入中央黨部，甚至在2024年有機會搭檔參選正副總統？鄭麗君表示，這個問題問得太遠了，她卸任公職兩年多來在民間基金會，成立永續民主研究中心，邀請各界學者專家、NGO團體、年輕朋友，大家一起來討論公共政策，凝聚對未來社會的願景。

鄭麗君說，她個人比較熟悉的是願景規劃和政策的工作，因此，未來也非常願意能夠持續搭建平台，善用跟社會對話的平台，來盡自己一份心力，「我個人是沒有參與選舉的規劃」。

另對於媒體報導，賴營積極規劃「向黨員報告」政策說明會，要向黨內宣示黨務改革方向，首場預計在19日於新北市三重區出發，鄭麗君說，對於未來相關的工作，賴清德有機會會再跟大家來說明，他的初衷就是未來民進黨必須秉持民主開放的精神，傾聽民意並與社會廣泛連結，跟青年世代對話，讓多元、專業人才可以投入，讓民進黨成為更開放、進步、更有力的政黨，這是賴清德的期待。