數發部點餐聲明藏玄機？　洪孟楷怒轟：完全抓不到國人憤怒重點！

▲數位發展部部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾質疑數位發展部近日推動的「台灣雲市集」服務為「浪費錢」，數發部13日發布聲明表示，此軟件為促進資訊軟體業者拓展市場的第一步。不過，國民黨立委洪孟楷14日卻從聲明中發現，「台灣雲市集」其實在數位部成立前就已在運作，質疑數發部「拿前人的數字來美化政績」，並痛批該聲明「完全抓不到國人憤怒的重點！」

數發部日前推出「台灣雲市集」數位工具與雲端服務，民眾可以在線上直接下單、付款，以節省店家點餐及收款人力，並協助各行各業進行數位轉型。然而，卻有網友質疑，近期資訊戰、個資外洩、網路詐騙問題嚴重，「數位發展部花那麼多錢，就是在搞政府版外送平台？」

對此，數發部昨日發聲明回應，「台灣雲市集」包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體。除線上點餐外，也包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢，並透過每家補助3萬元的方式協助中小企業快速導入以租代買、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻、輕鬆踏出轉型第一步，自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。

洪孟楷14日透過臉書發文表示，數發部是今年8月才掛牌，但聲明中卻稱是「自110年7月開站至111年11月底」，可見「台灣雲市集」在數發部還沒成立前就已經在運作，由經濟部中小企業處負責，痛批「拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數發部其實差異並不大嗎！」

「管你部長想吃什麼麵線，國人要看的是解決問題的能力和決心」，洪孟楷認為，近期資安問題頻傳，包括國人個資外洩、詐騙橫行、駭客攻擊等，卻遲遲不見數發部積極作為，反而宣傳民間業者的點餐系統，狠嗆「數發部成立時想做的事很豐滿，但實際作為卻很骨感，對得起手握的百億人民納稅錢嗎？」

洪孟楷砲轟，該聲明不僅抓不到引起民怨的重點，通篇內容更全是辯解，彷彿絲毫不覺得在這節骨眼上貼此文章有何疏失，「比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢！」