　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數發部點餐聲明藏玄機？　洪孟楷怒轟：完全抓不到國人憤怒重點！

▲▼數位發展部部長唐鳳 堵訪 推廣「快一點Line點餐客戶服務系統」立法院財政聯席會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數位發展部部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾質疑數位發展部近日推動的「台灣雲市集」服務為「浪費錢」，數發部13日發布聲明表示，此軟件為促進資訊軟體業者拓展市場的第一步。不過，國民黨立委洪孟楷14日卻從聲明中發現，「台灣雲市集」其實在數位部成立前就已在運作，質疑數發部「拿前人的數字來美化政績」，並痛批該聲明「完全抓不到國人憤怒的重點！」

數發部日前推出「台灣雲市集」數位工具與雲端服務，民眾可以在線上直接下單、付款，以節省店家點餐及收款人力，並協助各行各業進行數位轉型。然而，卻有網友質疑，近期資訊戰、個資外洩、網路詐騙問題嚴重，「數位發展部花那麼多錢，就是在搞政府版外送平台？」

對此，數發部昨日發聲明回應，「台灣雲市集」包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體。除線上點餐外，也包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢，並透過每家補助3萬元的方式協助中小企業快速導入以租代買、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻、輕鬆踏出轉型第一步，自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。

洪孟楷14日透過臉書發文表示，數發部是今年8月才掛牌，但聲明中卻稱是「自110年7月開站至111年11月底」，可見「台灣雲市集」在數發部還沒成立前就已經在運作，由經濟部中小企業處負責，痛批「拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數發部其實差異並不大嗎！」

「管你部長想吃什麼麵線，國人要看的是解決問題的能力和決心」，洪孟楷認為，近期資安問題頻傳，包括國人個資外洩、詐騙橫行、駭客攻擊等，卻遲遲不見數發部積極作為，反而宣傳民間業者的點餐系統，狠嗆「數發部成立時想做的事很豐滿，但實際作為卻很骨感，對得起手握的百億人民納稅錢嗎？」

洪孟楷砲轟，該聲明不僅抓不到引起民怨的重點，通篇內容更全是辯解，彷彿絲毫不覺得在這節骨眼上貼此文章有何疏失，「比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢！」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
消失8年的班機！　馬航MH370新證據曝光
確定了！　梅西認冠軍戰是世界盃「最後一舞」
一中商圈大批警力破門　男女脫光正要啪尷尬了
梅西闖冠軍賽！　他細想「阿根廷爆冷輸沙國是好事」
太玄宮還沒開告　先被民眾檢舉「這件事」完蛋了
資深男星「陳屍浴缸」死因曝！　兒子來探望見身體僵硬
巨大上百通電話問爆！　公司堅持清庫存
預測法國對摩洛哥勝方！　4專家全都一面倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

未來搭檔賴清德選總統？　鄭麗君：個人沒有參選規劃

曾說「柯文哲步調快」離職！前教育局長回任　鄭世維：每階段任務不同

國民黨立委初選不利新人？徐巧芯盼全民調　爆「黨員名單有問題」

數發部點餐聲明藏玄機？　洪孟楷怒轟：完全抓不到國人憤怒重點！

柯文哲幫答「好好做事」默契升溫？　侯友宜：我們本來就是好朋友

吳怡農拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯嗆：想要所有人被捲入戰爭？

守住花蓮嘉義微笑曲線！選前最後衝刺　徐榛蔚嘉義力挺黃敏惠

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

未來搭檔賴清德選總統？　鄭麗君：個人沒有參選規劃

曾說「柯文哲步調快」離職！前教育局長回任　鄭世維：每階段任務不同

國民黨立委初選不利新人？徐巧芯盼全民調　爆「黨員名單有問題」

數發部點餐聲明藏玄機？　洪孟楷怒轟：完全抓不到國人憤怒重點！

柯文哲幫答「好好做事」默契升溫？　侯友宜：我們本來就是好朋友

吳怡農拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯嗆：想要所有人被捲入戰爭？

守住花蓮嘉義微笑曲線！選前最後衝刺　徐榛蔚嘉義力挺黃敏惠

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

朴敘俊＋崔宇植＋V「變身短褲服務生」　尹食堂第三季《瑞鎮家》開拍

陽明山低溫-3.7℃！　PTT回憶6年前「霸王級寒流」：市區看到雪

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

拜登突提49年前就相識！張淑芬坦言「嚇一跳」　透露私下很和藹

害10警遭約談...酒駕肇逃找人頂罪　可惡肇事者驚人身分曝光

登山一半「火山在眼前爆發」　嚮導錄下最後告別！生死瞬間畫面曝

「抱歉你的車被我撒到x」車主見紙條噁到崩潰　狂擦手把怒罵

政治熱門新聞

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

賴清德評估身體狀況　擬明登記選黨主席

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

王鴻薇民調領先8％　媒體人卻曝暗藏小細節

操盤手曝選票流失癥結點　鄭文燦：避免重蹈覆徹

民進黨為何輸？　縣市總幹事揭逾30原因

更多熱門

相關新聞

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

數發部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型。但近期資訊戰、個資外洩、網路詐騙問題嚴重，不少民眾呼籲正視問題，立委高嘉瑜也批評，「滲透已經是點線面了，數發部還在點麵線？」對此，數發部回應，iMessage詐騙案件至11月份已大幅下降至181件。已與蘋果公司建立暢通之連繫管道，持續掌握後續進展。

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

數位發展部成點餐平台？　網友怒轟「浪費錢」：別拿火箭打蟑螂

數位發展部成點餐平台？　網友怒轟「浪費錢」：別拿火箭打蟑螂

平面媒體與Meta對話　公會籲提具體共榮方案

平面媒體與Meta對話　公會籲提具體共榮方案

抖音掀資安爭議公部門禁用　唐鳳：不包含民間手機

抖音掀資安爭議公部門禁用　唐鳳：不包含民間手機

關鍵字：

數位發展部唐鳳洪孟楷

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

獨／又有JKF私密片外流！H級女神淪陷了

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

克國門神送的大禮！　梅西紀錄擊敗「阿根廷戰神」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面