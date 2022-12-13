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點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

▲▼數發部長唐鳳 立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數發部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

數發部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型。但近期資訊戰、個資外洩、網路詐騙問題嚴重，不少民眾呼籲正視問題，立委高嘉瑜也批評，「滲透已經是點線面了，數發部還在點麵線？」對此，數發部回應，iMessage詐騙案件至11月份已大幅下降至181件。已與蘋果公司建立暢通之連繫管道，持續掌握後續進展。

對於當日麵線行程惹議，數發部表示，部長當日參訪行程目的是推廣數位部「台灣雲市集服務」，協助中小微企業數位轉型，同時促進資訊軟體業者拓展市場。

數位發展部表示，台灣雲市集包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體，除線上點餐外，另包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢，並透過每家補助3萬元的方式協助中小企業快速導入以租代買(訂閱制)、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻、輕鬆踏出轉型第一步；已協助3.7萬家企業轉型上雲。

數位部及產業署未來更將持續深化不同產業別的轉型需求，建立包含製造業、商業暨服務業、農漁業等各行業更適用的方案專區，讓不同行業別的都能更快速、更進一步的依轉型需求，導入更完整且多元的雲端整合服務。

對於高嘉瑜指出，「10月份收到民眾陸續收到iMessage詐騙訊息，是不是表示死灰復燃」，數發部表示，經查蘋果公司已經有採取防詐騙措施，而刑事警察局彙整165防詐騙專線之民眾檢舉iMessage詐騙案件，111年8月份為1,352件，至11月份已大幅下降至181件。

數發部表示，已與蘋果公司建立暢通之連繫管道，並將持續關切此議題，與刑事警察局加強聯繫，持續掌握後續進展，確保民眾個資及資訊使用之安全維護。
 

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