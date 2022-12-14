大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

▲卡達世足賽期間，大陸地下賭盤猖獗帶來不少隱患。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球瘋世足，大陸除國家發行的體育彩券外，不少「賭徒」還透過「地下賭盤」下注，欲透過大賽實現「發財夢」，就此現象，大陸各社群平台也衍生出多個連結境外的「博彩平台」，不少博主利用「推薦比分」的賽前預測，吸引追求刺激的玩家下注，深諳道理的玩家便透露，大賽過後，只會有莊家賺得盆滿鉢滿，玩家們輸多輸少的無奈結局。

《新京報》報導，賭球絕非通往一夜暴富的捷徑，往往是一地雞毛的殘局，記者調查發現，不少博主以「推薦比分」為噱頭拉攏玩家下賭注，但其提前透露的兩場比賽六七個預測比分，最終無一正確。此外，網路賭球鏈條有著嚴格的金字塔結構，賭博公司通過設置賠率、盤口等投注機制確保自己穩賺不賠。

隨著世足賽熱潮，「地下投注」平台正隨之進入大陸「玩家」們的生活中。一名熱衷於地下投注的玩家吳浩（化名）表示，現在網上活躍著太多博彩平台，隨便一搜就能找到不少類似APP，「前幾天輸得有點多，接下來考慮要不要每場多買點，說不準就賺回來了。」

此外，大陸不少社群平台也有博主透過賽前分析吸引賭客「入群」下注牟利，這些博主會隨時發出一些和比賽相關的內容，而當網友好奇進入後會發現主頁置頂資訊，接著要求添加好友進入群聊，藉此誘惑玩家參與下注。

此類下注平台不會顯示在iOS以及安卓市場上，只能透過網址或二維碼進行下載。界面上詳細地列出足球、籃球、電子競技等多個下注板塊，和官方的系統大同小異，不僅投注方式更多，賠率也和官方開出的略有不同。

已經「出坑」的玩家張可（化名）透露，世界盃期間很多人或抱著嘗試或賺錢的念頭接觸到賭球，「相對足球彩票這種正規渠道，玩家更熱衷在類似博彩APP中押注，不僅玩法更多樣，能滿足玩家各種賭博需求，其賠率也高於體彩中心所開出的勝負賠率，畢竟誰不希望能多賺點？」

至於部分博主則會用「推薦比分」吸引玩家入群，根據《新京報》記者實際入群後發現，群內少有人談論賽前的球員及對戰分析，「而是關注於比分押注、究竟哪支球隊會率先進球，以及熱議比賽雙方是否會演戲來坑自己的賭資。」

經過該名記者實測，在比賽前群主預測的比賽分析以及六七個推薦比分，和當天兩場比賽結束後的結果完全不同，當有人提出「比分不準確」的質疑時，群主將原因歸結於「劇本」，「如果按照正常實力而言，這比分錯不了。但這屆比賽太多假球了，誰也不知道什麼時候就會『演你』

，防不勝防啊。」

對於地下賭盤「莊者勝」的不變道理，曾經擔任下游代理（小代）的阿雷（化名）表示，小代的利潤來自於抽成，手邊下注人數越多，獲利就越大，而賠率的迅速調整，則是「莊家」一本萬利的「通殺」法則。

針對「地下賭盤」的活躍及對一般民眾帶來的影響，大陸公安部近日也發出通知稱，針對近日卡塔爾（卡達）世足賽期間賭球活動態勢，公安機關及時提示廣大球迷賭球危害，依法嚴厲打擊賭球行為。

