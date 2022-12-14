　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

▲卡達世足賽期間，大陸地下賭盤猖獗帶來不少隱患。（圖／翻攝新京報）

▲卡達世足賽期間，大陸地下賭盤猖獗帶來不少隱患。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球瘋世足，大陸除國家發行的體育彩券外，不少「賭徒」還透過「地下賭盤」下注，欲透過大賽實現「發財夢」，就此現象，大陸各社群平台也衍生出多個連結境外的「博彩平台」，不少博主利用「推薦比分」的賽前預測，吸引追求刺激的玩家下注，深諳道理的玩家便透露，大賽過後，只會有莊家賺得盆滿鉢滿，玩家們輸多輸少的無奈結局。

▲卡達世足賽期間，大陸地下賭盤猖獗帶來不少隱患。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，賭球絕非通往一夜暴富的捷徑，往往是一地雞毛的殘局，記者調查發現，不少博主以「推薦比分」為噱頭拉攏玩家下賭注，但其提前透露的兩場比賽六七個預測比分，最終無一正確。此外，網路賭球鏈條有著嚴格的金字塔結構，賭博公司通過設置賠率、盤口等投注機制確保自己穩賺不賠。

隨著世足賽熱潮，「地下投注」平台正隨之進入大陸「玩家」們的生活中。一名熱衷於地下投注的玩家吳浩（化名）表示，現在網上活躍著太多博彩平台，隨便一搜就能找到不少類似APP，「前幾天輸得有點多，接下來考慮要不要每場多買點，說不準就賺回來了。」

此外，大陸不少社群平台也有博主透過賽前分析吸引賭客「入群」下注牟利，這些博主會隨時發出一些和比賽相關的內容，而當網友好奇進入後會發現主頁置頂資訊，接著要求添加好友進入群聊，藉此誘惑玩家參與下注。

▲卡達世足賽期間，大陸地下賭盤猖獗帶來不少隱患。（圖／翻攝新京報）

此類下注平台不會顯示在iOS以及安卓市場上，只能透過網址或二維碼進行下載。界面上詳細地列出足球、籃球、電子競技等多個下注板塊，和官方的系統大同小異，不僅投注方式更多，賠率也和官方開出的略有不同。

已經「出坑」的玩家張可（化名）透露，世界盃期間很多人或抱著嘗試或賺錢的念頭接觸到賭球，「相對足球彩票這種正規渠道，玩家更熱衷在類似博彩APP中押注，不僅玩法更多樣，能滿足玩家各種賭博需求，其賠率也高於體彩中心所開出的勝負賠率，畢竟誰不希望能多賺點？」

至於部分博主則會用「推薦比分」吸引玩家入群，根據《新京報》記者實際入群後發現，群內少有人談論賽前的球員及對戰分析，「而是關注於比分押注、究竟哪支球隊會率先進球，以及熱議比賽雙方是否會演戲來坑自己的賭資。」

經過該名記者實測，在比賽前群主預測的比賽分析以及六七個推薦比分，和當天兩場比賽結束後的結果完全不同，當有人提出「比分不準確」的質疑時，群主將原因歸結於「劇本」，「如果按照正常實力而言，這比分錯不了。但這屆比賽太多假球了，誰也不知道什麼時候就會『演你』
，防不勝防啊。」

對於地下賭盤「莊者勝」的不變道理，曾經擔任下游代理（小代）的阿雷（化名）表示，小代的利潤來自於抽成，手邊下注人數越多，獲利就越大，而賠率的迅速調整，則是「莊家」一本萬利的「通殺」法則。

針對「地下賭盤」的活躍及對一般民眾帶來的影響，大陸公安部近日也發出通知稱，針對近日卡塔爾（卡達）世足賽期間賭球活動態勢，公安機關及時提示廣大球迷賭球危害，依法嚴厲打擊賭球行為。
 

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
消失8年的班機！　馬航MH370新證據曝光
確定了！　梅西認冠軍戰是世界盃「最後一舞」
一中商圈大批警力破門　男女脫光正要啪尷尬了
梅西闖冠軍賽！　他細想「阿根廷爆冷輸沙國是好事」
太玄宮還沒開告　先被民眾檢舉「這件事」完蛋了
資深男星「陳屍浴缸」死因曝！　兒子來探望見身體僵硬
巨大上百通電話問爆！　公司堅持清庫存
預測法國對摩洛哥勝方！　4專家全都一面倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

大陸不再公布無症狀感染者數據！　孫春蘭急赴北京抗疫

陸地產大亨張力在倫敦被逮捕　涉提供回扣拿下合約或引渡美國受審

1.3萬一盒！大陸在線醫藥平台「悄開售Paxlovid」　曝光後秒下架

陸9省檢出變異毒株「地獄犬BQ.1.1」　中疾控回應了

確診2天發高燒狂流汗！起床竟留下「人形汗印」枕頭也溼了

恢復兩岸健康有序交流　陸委會：重要節日啟動小三通是可能作法

快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦批：民進黨故意抹黑

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」淚：錢買不到

大陸世足賽地下賭盤「推薦比分」吸會員　預測失敗就是「打假球」

大陸不再公布無症狀感染者數據！　孫春蘭急赴北京抗疫

陸地產大亨張力在倫敦被逮捕　涉提供回扣拿下合約或引渡美國受審

1.3萬一盒！大陸在線醫藥平台「悄開售Paxlovid」　曝光後秒下架

陸9省檢出變異毒株「地獄犬BQ.1.1」　中疾控回應了

確診2天發高燒狂流汗！起床竟留下「人形汗印」枕頭也溼了

恢復兩岸健康有序交流　陸委會：重要節日啟動小三通是可能作法

快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦批：民進黨故意抹黑

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

朴敘俊＋崔宇植＋V「變身短褲服務生」　尹食堂第三季《瑞鎮家》開拍

陽明山低溫-3.7℃！　PTT回憶6年前「霸王級寒流」：市區看到雪

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

拜登突提49年前就相識！張淑芬坦言「嚇一跳」　透露拜登私下很和藹

害10警遭約談...酒駕肇逃找人頂罪　可惡肇事者驚人身分曝光

登山一半「火山在眼前爆發」　嚮導錄下最後告別！生死瞬間畫面曝

「抱歉你的車被我撒到x」車主見紙條噁到崩潰　狂擦手把怒罵

大陸熱門新聞

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

她下班發現　8800萬豪宅「塌」了！

陸9省檢出變異株「地獄犬」　中疾控回應了

確診發高燒躺床　起身竟留下人形汗印

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

快訊／陸禁台灣食品進口　國台辦回應

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」

家長找來遊戲高手　把自己小孩虐到不想玩

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

大陸在線醫藥平台悄開售Paxlovid　曝光後秒下架

大陸不再公布無症狀感染者數據！　孫春蘭急赴北京抗疫

陸解封「票房救星」是它！預售票房達4億

陸地產大亨張力在倫敦被逮捕 涉提供回扣拿下合約或引渡美國受審

更多熱門

相關新聞

20%彩迷砸10萬買克國贏！　被本屆爆冷輸嚇壞

20%彩迷砸10萬買克國贏！　被本屆爆冷輸嚇壞

彩迷買好炸雞跟飲料坐等明（14）日凌晨3點阿根廷對戰克羅艾西亞的比賽，而本屆世界杯足球賽頻頻爆出冷門結果，掀起彩迷重押「高賠率」那一方的風向，高達6成買克羅埃西亞贏，其中20%重押10萬元，有10年以上經驗的運彩老手表示，這現象代表，球迷已經被弱隊贏嚇壞了，建議大家可以嘗試阿根廷碾壓克羅埃西亞。

「新台灣人」小森由貴鼓勵小球員快樂踢球

「新台灣人」小森由貴鼓勵小球員快樂踢球

台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

梅西拚世足決鬥票　「阿根廷」下注率高達80%！

梅西拚世足決鬥票　「阿根廷」下注率高達80%！

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救慘了

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救慘了

關鍵字：

世足賽卡達足球商品球衣2022世足賽地下賭盤推薦比分假球

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

獨／又有JKF私密片外流！H級女神淪陷了

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

克國門神送的大禮！　梅西紀錄擊敗「阿根廷戰神」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面