台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

記者沈君帆、梁建裕／桃園、台中報導

四年一度世足熱，台灣社會又關心起足球，有人看著現實排名認為世界盃遙不可及，有人看見基層足球蓬勃發展感到未來一片希望。台灣是不是足球沙漠？當大家爭論不休，有一群人珍惜著這裡所有能踢球的機會，就算在沙漠，也能開出自己的花。

▲外籍工作者發展協會在台中朝馬球場舉辦「移工世界盃」足球賽，邀請10個國家12支球隊參賽，不分藍領白領，一起來到足球場上公平競爭。（圖／記者梁建裕攝）

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外籍移工在台灣超過70萬人，其中又以東南亞為大宗，他們都是足球狂熱國家，也把對足球的愛帶來台灣。根據外籍工作者發展協會（Global Workers' Organization，以下統稱GWO）訪查，在台移工已經組成超過100支足球隊，印尼、越南甚至有自己的足球聯盟，賽程排滿整年度。每逢星期假日，數千移工從他們的工作地點跨縣市大移動，就是為了趕赴一場足球賽。

10月29、30兩日，GWO以世界盃為名，在台中朝馬球場舉辦一場「移工世界盃」足球賽，邀請10個國家12支球隊參賽，參賽的隊伍就是在台灣不同國家的移工足球隊，不分藍領白領，一起來到足球場上公平競爭。《東森新媒體ETtoday》跟隨泰國足球隊從練習到出賽，全程紀錄整場賽事，從他們的視角看見移工足球在台灣的發展歷史。

▲台灣足球場地難尋，施泰鑫（中）與許多外籍移工經常利用高架道路下的籃球場踢足球。（圖／記者梁建裕攝）

10月29日清晨，家住桃園內壢的施泰鑫把行李都搬上車，跟睡眼惺忪的太太道別，準備前往台中。施泰鑫是這支泰國足球隊的領隊，他先到中壢工業區接前鋒吉瓦，到平鎮工業區接裁判阿德，再到幼獅工業區接裁判沙多，我們的採訪車裡也被塞進三位球員，他還想再去新豐工業區接兩位球員，這下該怎麼分配座位？他突然爆笑起來：「你知道嗎，我以前9個10個都去載」，難不成一台車可以塞下一支足球隊？他抓頭裝傻，「我也知道這樣不安全，但沒人接送他們就很難去踢球了」。

1999年施泰鑫21歲，泰國國內經濟不好，他問已在台生活的女友：「台灣可以踢足球嗎？」女友敷衍他「每個學校都有足球場」，辦妥手續他帶著釘鞋和吉他就到機場，仲介看了都快昏倒，責問他「你到底是來上班還是要幹嘛？」落腳彰化的芳苑工業區，作息都是工廠的集中管理，轉眼三年期限就到，沒看到太多足球倒是看了很多棒球，運動場上棒球隊一來大家就要讓開。二年後在台友人想要籌組足球隊，一股熱血他又來台灣，這次來到桃園。當時泰國移工人數已達10多萬，各工業區開始有足球活動，大家最常去元智大學足球場，一開始自己國家自己玩，湊不齊人數就大家一起踢，足球是共同語言，這是移工足球跨國交流的最初，施泰鑫與沙多也是在這裡熟識。

▲印尼籍的沙多（右）負責Commonwealth與越南的比賽吹判。（圖／記者梁建裕攝）

沙多一上車氣氛頓時熱絡起來，只有他是印尼人，晚施泰鑫兩年來到台灣，那時只有泰人組球隊，沙多就跟著一起踢球，語言不通沒關係，雙手合十sà-wàt-dee-kráp（泰語你好）。2010年起印尼在台的足球風氣漸盛，從南部風行到北部，2014年組成印尼在台足球聯盟TISL(Taiwan Indonesian Soccer League)，最初有20多支球隊，逐年擴增到50多支球隊。為了消化這麼多球隊的比賽，聯盟分成北中南三個賽區，賽期從2月到9月，除了齋戒月之外每月都有20～30場比賽，一年近二百場，可能是台灣場次最多的足球聯賽。沙多從草創到茁壯都參與其中，近年更投入裁判的養成，此趟台中行就是要跟施泰鑫一起擔任比賽裁判。

車上兩方先較勁起來，從泰國國歌唱到印尼國歌，從泰國加油susu喊到印尼加油semangat，等一下兩隊在第一場比賽就要交手了。車行到台中，揮別北台灣的陰雨，這裡豔陽高照。12:30泰國對印尼開賽，球員一上場就沒在客氣了，拉衣、架拐、絆馬腳樣樣都來，火爆的互嗆也不少。終場笛聲響起，0:0踢和，球員又變回溫柔害羞的人，握手擁抱。



▲泰國與印尼的球員拼勁十足，爭球滑剷毫不留情，就像在踢職業比賽一樣。（圖／記者梁建裕攝）

這支泰國代表隊以立青足球隊為班底，由立青農產老闆羅勝炳20多年前創立，是移工足球隊中最老牌的勁旅。台灣引進外籍移工初期，社會尚不重視勞權，工廠沒有足夠照顧，下班之後他們關在宿舍，想要排解苦悶只能喝酒賭博。那時羅勝炳在新店營建工地承包伙食，常與泰國移工接觸，曾有人輸光要寄回家的錢想要跳樓，他帶著翻譯衝上去把人勸下。他覺得應該要有適當的休閒，於是將空地整理成足球場，鐵工焊製球框，在工地踢起了比賽，也吆喝附近工廠來參加，到後來連別縣市的移工都來了。每到星期日，這裡滿是飛奔的移工享受踢球的快樂。

泰人沙蒙也來，羅勝炳與他一見如故，以立青為名一起打造足球隊，廣納泰國足球好手，施泰鑫就是在這時加入。在羅勝炳的資助之下，立青足球隊南征北討，每次交流之後吸收更多球員，到後來幾乎集全台之精銳，成為泰國在台最強足球隊。2016年羅勝炳在桃園新屋租下一處埤塘蓋起泰拳館，由沙蒙轉任泰拳總教練，施泰鑫接下足球領隊，繼續為泰國移工拓展更多踢球的機會。



▲羅勝炳（中）特地從桃園南下台中為泰國隊加油，還祭出激勵獎金，踢進一球就發一千元紅包。（圖／記者沈君帆攝）



泰人稱羅勝炳龍哥，重要比賽都希望有他在，就像吉祥物。第二場比賽泰國對上英國隊，贏三球才能進到四強，龍哥現身祭出激勵獎金，踢進一球一千元。重賞必有勇夫，球員就像解開限制器，上半場踢完3:1，下半場再補進一球，竟然不可思議晉級了。施泰鑫從別場吹完裁判回來，聽到比數不敢置信，忘情擁抱龍哥。從小不是踢球就是打拳，來台灣之後什麼都沒有，如果不是龍哥，現在大家還在苦悶打工度日。施泰鑫永遠搞不懂，為什麼台灣會有這樣的人？「既不是雇主，親戚也不是，也不是同一個國家」，他試著找到解釋，「也許龍哥前世是泰國人，所以看到我們很快樂他就很高興，可是我還是不知道，他賺到哪裡？得到什麼？」

移工來到台灣踢足球，原先都是自己國家自己踢，直到2015年GWO舉辦第一屆台灣盃移工足球賽，才打破這道藩籬。GWO創辦人徐瑞希回憶，當時就是印尼TISL因為場地問題求助，才驚覺原來在大家不知不覺中，台灣已經有超過百支移工足球隊。於是一方面協助交涉場地，另一方面也著手倡議，讓台灣社會知道移工對足球的熱愛與需要。GWO辦起台灣盃移工足球比賽，邀請印尼、越南與泰國等國足球隊參加，這是他們在台灣第一次正式交手。那場比賽讓施泰鑫吃了一驚，原來別國的足球實力已經這麼強大，尤其是越南球員，「根本不像要來台灣上班，簡直是來踢職業比賽」，立青足球隊不能再閉門造車，他決定從母國找來更多好手，要讓泰國隊在台灣更有競爭力。

首辦台灣盃受到許多移工好評，後來幾年再邀請白領移工球隊加入，比賽更刺激好看。東南亞的藍領移工球隊生猛有勁，歐美日的白領移工球隊戰術細膩，各有優勢劣勢，也一樣都會面臨外國人在台灣踢球的困難。「藉著舉辦一場比賽，我們把各國領隊集合起來，大家平起平坐，不分種族、膚色、工作的階級，大家共同討論比賽規則，在籌備比賽的過程中熟悉台灣的足球環境」，徐瑞希說，「台灣盃多年來一直希望去實踐的目標，就是平等，不管你是什麼人，白人黑人東南亞，勞工或工程師，到了球場上我們都是平等的，在足球之前大家都一樣」。

▲移工世界盃讓來自歐亞非的移工跨越種族與文化的藩籬，一起在同一個球場上踢球。（圖／記者梁建裕攝）

每年時間一到，移工朋友就殷殷期盼台灣盃的到來，「我們有感受到台灣盃受到很多移工朋友歡迎，很大的原因是他不是只有某一個國家自己在踢」，一個越南球員跟徐瑞希說，「從來沒有想到來台灣打工，竟然可以碰到印尼泰國美國歐洲德國日本，還有非洲甘比亞很多不同國家的人，大家一起踢足球」，讓她思考在台灣舉辦一場世界盃的可行性，於是向亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation, AFC)提出企劃，獲得他們「夢想亞洲社會責任」專案支持，促成這場別開生面的「移工世界盃」。延續了台灣盃的精神，更讓這些在異鄉打拼的移工球員可以代表母國出賽，就好像他們兒時的夢想真的成真了。就在卡達世界盃背後勞權爭議不斷之下，台灣向世界展示我們在勞動平權上的努力成果。



回到泰國隊第二天的比賽，對上Commonwealth隊輸球，落入敗部與日本隊爭奪第三；比賽進入pk大戰，泰國隊守門員Insee擋下最後一顆12碼球，贏得比賽的那一刻，場上球員衝向場邊，和隊友教練緊緊擁抱。為了這場世界盃，施泰鑫與教練團備戰許久，挑選狀態最好的球員，吉瓦就是現役台灣企銀五人制足球聯賽的球員，還有一位球員剛從泰國乙組足球隊退役下來要來台工作，可惜卡在隔離期未滿不能來球隊報到。台灣引進泰國移工超過二十年，從高峰14萬人銳減到現在不足6萬，近年泰國經濟起飛，來台灣工作已經愈少吸引力，但因為在泰國的職業足球員薪水尚還不高，乙組球員月薪只有數千台幣，如果來台灣工作還能踢球，對他們就有足夠的誘因。這些年施泰鑫接觸許多台灣足球俱樂部，就是想為後輩轉介更多踢球的機會。



頒獎典禮將氣氛炒熱到最高點，首屆移工世界盃由非洲隊舉起大力神盃，球員不分國籍全都歡樂在一起。喧囂之後終歸寧靜，施泰鑫還得將每個球員送回宿舍，有些人沒有時間休息，一下車就要趕著上夜班了。他們來到台灣工作都是為了賺錢，更樂於加班，常常一天工作12小時，每星期工作6天，唯一的休息日都用來踢球了。這樣還能有力氣去上班嗎？施泰鑫想了一會，像是要從腦中提取中文詞彙，一字一句：「好像那是一種，藥，好的藥。因為如果身體不舒服，我去看醫生也不會好，可是如果我去踢球，精神又來，身體健康，然後下一個禮拜我又能上班和加班了。」



▲施泰鑫說足球就像是一帖特效藥，治癒了泰國移工在異鄉打拼的苦悶心情。（圖／記者沈君帆攝）

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台灣也有世界盃