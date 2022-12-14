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社會 社會焦點 保障人權

騎車三貼載台灣黑熊！高舉癱軟熊掌玩屍　同伴戲謔：來拍個好笑的

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣霧台鄉驚傳台灣黑熊遭獵殺，網路上流傳一段影片，4名男子手持獵槍、分乘2部機車，其中一部機車上還載著已經中槍死亡的台灣黑熊，黑熊全身癱軟被2名男子夾在中間，眾人還嘻笑戲謔，稱「來拍一個好笑的」，隨後順手拍下影片。目前屏檢已經介入調查，將約談相關人員到案說明。

屏東地檢署8日晚間接獲通報，霧台鄉有一頭台灣黑熊遭獵捕，立即出動專案小組調查，果真在嫌犯住家冰箱處尋獲保育類台灣黑熊；初步了解，該頭台灣黑熊全身佈滿槍孔，頭部有好幾處明顯彈痕，死狀相當悽慘。

▲▼屏東霧台鄉男子獵殺台灣黑熊。（圖／翻攝記者爆料網）

▲男子一行人獵殺台灣黑熊後，還戲謔地擺弄屍體。（圖／翻攝記者爆料網）

除了台灣黑熊，檢警還在嫌犯住家中查獲野山羊屍體各1具、臺灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把等物。

嫌犯供稱，台灣黑熊入侵領域，破壞農作物，案發前還攻擊飼養狗隻等動物，他為自保，才持獵槍還擊；而其他山羊、水鹿等動物，發現牠們受傷後，才帶回家自己吃，沒有販售行為，而水鹿頭看起來很漂亮，才做成標本。檢警偵訊後，諭知嫌犯以20萬元交保候傳。

如今還有一段影片在網路上瘋傳，影片中，一部雙載機車中間夾著一隻全身癱軟的台灣黑熊，後車男子拿起手機錄影，戲謔稱「我來拍一個好笑的！」「喂！看一下鏡頭，牠(台灣黑熊)的頭怎麼朝那邊不屑勒？」而後座的男子還配合地舉起黑熊癱軟的左手搖晃，並配合把頭擺向鏡頭。

據悉，當時檢警偵辦這起黑熊獵殺案時，涉案嫌犯堅稱是他1人所為，但現從曝光影片來看，至少有4人。目前檢警已著手調閱沿線監視系統，確定曝光路線，並釐清是檢警查獲前拍攝或先前拍攝，以釐清案情，再約談相關人員到案說明。

▼嫌犯家中除了黑熊外，還查獲許多野生動物屍體 。（圖／民眾提供）

▲屏東檢警查獲被獵殺台灣黑熊等保育類野生動物 。（圖／民眾提供）

▲屏東檢警查獲被獵殺台灣黑熊等保育類野生動物 。（圖／民眾提供）

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