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社會 社會焦點 保障人權

1票500！彰化5連霸縣議員林茂明...涉嫌買票被拘提　凌晨遭羈押

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署(11)月指揮警方，查獲彰化縣第一選區縣議員當選人林茂明樁腳吳男、陳男涉嫌向選民每票以500元賄選，當場查扣4千元，已依違反選罷法將2人聲押獲准後，昨日直接將林茂明拘提到案，訊後認犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，聲請羈押禁見，今(14)日凌晨法院裁定准許。

▲彰化縣第一選區議員林茂明。（圖／翻攝自林茂明臉書）

▲彰化縣第一選區議員林茂明。（圖／翻攝自林茂明臉書）

林茂明，為彰化縣第16、17、18、19屆縣議員，及彰化市第15、16屆市民代表，是在地資深民代，深耕基層，今年大選在第一選區獲得6691票，排名第10名當選。

襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢察官於偵辦縣議員候選人樁腳吳男等人現金賄選案件期間，指揮專案小組抽絲剝繭，於13日見時機成熟，核發拘票將縣議員當選人林拘提到案，經檢察官訊問後，認林涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，於今(14)日凌晨法院裁定准許。

檢察長洪家原呼籲，金錢換選票，買票也無效只有合法參選，才能有效當選就職，任何違法行為，檢察官必將從嚴追訴。

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