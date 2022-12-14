不是沒人要！12星座「一直單身」原因曝　這2人只是懶得交

▲2022都要過完了你還單身難脫魯嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

寒冬裡你孤單一個人，找不到伴取暖嗎？眼見2022年就要過完，心想農曆年遇到親戚長輩又得被追問「有沒有另一半？什麼時候要結婚？」就覺得壓力大。塔羅牌老師艾菲爾認為，有時其實不是沒對象，而是心中標準變高了，所以遲遲沒脫單。他也分享12星座「總是單身」原因，請同時參考太陽、上升及金星星座。

艾菲爾揭曉12星座一直單身的原因：

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－牡羊座、獅子座：標準過高、特別冷酷

這兩星座在感情上眼光有點太高，內心存在根深蒂固的標準，希望對方具備高富帥條件，年紀太大太小都不行，這個高深莫測的標準旁人也難以拿捏。然而，隨著年紀增長，他們心中那把尺更難跨越，標準只會高、不會降，畢竟別人介紹的對象都不合胃口，要自己找又有點懶，最後單身時間越拖越長。

－金牛座、處女座：過於堅持、限制很多

這兩人對感情及婚姻都有莫名堅持的部分，特別執著某一個別人不懂的點。或許眼前這對象還不錯，卻因為不小心說錯一句話或被發現穿衣服太隨興沒品味，馬上從名單內剃除。也可能對方只適合談戀愛不適合當老公，自然被淘汰。總之，他們有自己的堅持，加上又是出了名的固執，自己都過不了自己那關，當然也較難脫單。

▲雙子及天秤座因自身條件優秀，挑另一半眼光自然高。（示意圖／pakutaso）

－雙子座、天秤座：寧缺勿濫、不好接近

這兩星座本身條件就很好，在尋找對象時也特別挑，是異性眼中特別難追的對象，就像高高在上的王者有點難親近。事實上想追到手也有破解方法，當對方用人情壓力追求，就可能因想給對方面子而答應，像是在一群朋友面前公開示愛，若本身也不排斥，那麼成功機率逼近90%。如果在交往後才發現你不符合他理想條件，就會找時間甩開。

－巨蟹座、雙魚座：沒安全感、擔心被騙

面對感情與婚姻，事實上這兩星座內心很嚮往，渴望擁有幸福長久的戀情，只是看盡現代人追求速食愛情，眼見身邊的人分分合合，加上曾歷經被背叛的傷痛，對於感情越來越沒信心，就算處在一段關係裡也難以全心全意的信任對方。若一直處於單身狀態，可能是他們心中的恐懼大過於對愛的渴望，不敢踏出那一步，只能躲在安全的小殼裡。

▲有些星座認為工作上的成就感比談戀愛獲得的多。（示意圖／記者曾筠淇攝）

－天蠍座、摩羯座：生涯規劃、考量事業

在事業上打拚出屬於自己一片天的天蠍及摩羯座，因為肯努力加上聰慧、運氣，往往晉升得很快，漸漸地工作已填滿自己生活，常加班到半夜，回家也沒時間與體力和異性聯絡，放假心繫的全是工作，自然沒時間談感情。對他們而言，愛情能給的遠不如工作上獲得的成就感，為自己賺進大筆鈔票、提升生活品質更重要。另外，他們也打算先存錢再進一步談感情和婚姻。



－射手座、水瓶座：習慣單身、崇尚自由

射手與水瓶座之所以單身，不是沒人追，而是還不想進入一段感情裡，且也懶得找適合自己的對象。或許剛分手時還不太習慣單身，依舊想談戀愛，但時間久了也習慣自由自在的日子，餓了就吃飯不用等人；想到外地工作也不用考量遠距離戀愛衍生的問題。以自己為重心的過日子相當快樂，逐漸也不再執著愛情，把生活過好、愛情順其自然發展。

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