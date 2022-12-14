工作痛苦他2原因不走　過來人曝「38K創業」心聲：做不做而已

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族抱怨，覺得工作很痛苦，但因為不工作待在家裡會遭到家人酸言酸語，加上存款所剩不多，所以遲遲不敢離職，「你們覺得該繼續做嗎？」文章公開之後掀起網友熱議，還有許多人分享自己的心路歷程，其中一名網友表示，當年自己就是離職自行創業，只花38K開業賣早餐，「要做不做的問題而已」。

▲原PO覺得現在的工作讓他感到痛苦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

「你們覺得該繼續做嗎？」原PO在爆料公社臉書「匿名2公社」的文章中提到，雖然工作很痛苦，但他遲遲沒有離職的原因有2個，首先，如果不工作，待在家裡會一直受到家人酸言酸語，有考慮過是否要去外面待著，例如圖書館、咖啡廳，可是一想到要花錢，而且時間長達9個小時，就覺得不輕鬆；其次，他的存款所剩不多，很擔心會找不到下一份工作。

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文章公開之後掀起網友熱議，許多人留言勸原PO先找到工作再考慮離職，「找到新工作再離職啊」、「父母酸很正常啦，我車禍骨折，在家廢2個月，也是天天被看衰」、「現在年底有職缺的大部分都是屎缺，去了也是換個坑痛苦，不如在這個坑待到明年1、2月再邊做邊找吧」。

還有不少過來人留言分享自身經驗，「我當年就是離職自行創業，只花38K就開業賣早餐了，要做不做的問題而已」、「找自己喜歡的，我是快40歲才固定工作，繞了一圈」、「你可以來個小體驗，先跟公司請假1周或是3天，利用請假的時間去嘗試別的工作，你就會有選擇了」。